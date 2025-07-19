Google評論驚見「爆乳鹹酥姬」　本人IG曝光

▲Google評論「爆乳鹽酥姬」。（圖／翻攝Google評論）

記者葉國吏／綜合報導

雲林斗六一家鹽酥雞攤近期爆紅，因為Google評論驚見一位爆乳正妹自稱是老闆女兒的影片，引來許多網友討論，也有網友神出該正妹IG，是有10萬追蹤數的大尺度外拍女模。

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▲▼「爆乳鹽酥姬」引起許多網友討論。（圖／翻攝Google評論）

臉書粉專「毒舌痞子的543日記」18日發文「Google地圖新評價：鹹酥雞好吃喔！（影片在留言處」，同時貼出該鹹酥雞的Google評論截圖，竟然有一位身材姣好的正妹只穿圍裙在介紹鹹酥雞。

從Google評論裡可以看到這部影片，影片中的正妹上身赤裸只穿圍裙，面對鏡頭招呼客人，掌鏡人也詢問正妹在一旁的是不是媽媽？正妹則說「是啊，媽媽在算帳。」也因為這部影片引起網友好奇，底下也有人透露正妹的IG。

▲▼女模Vina。（圖／翻攝IG／vina_12_26）

原來這位正妹是大尺度外拍女模Vina，身高172公分，不過該影片應該只是宣傳手法。《ETtoday東森新媒體》曾報導「臭豆腐店正妹爆紅！「雙手上下甩油」吸3萬觀看 本人IG曝光」她當時就擔任臭豆腐攤店員，經媒體報導後影片有3萬點閱。而黑男的YouTube頻道也有「爆乳鹹酥姬」的原始影片。