正妹懷疑被偷拍不雅照　揪4乾哥押前男友「強拍裸照」再索20萬

▲正妹懷疑遭偷拍清涼照，揪4乾哥押前男友拍全裸片還勒索20萬元。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名正妹小莉（化名）懷疑前男友阿成（化名）在交往期間偷拍她的清涼照，竟聯手4名「乾哥哥」上演黑幫式私刑，她先誘騙前男友出面，再由乾哥哥們持刀將阿成強押進鐵皮屋，不但拳打腳踢，還逼他全身脫光拍下裸照，接著恐嚇要他賠20萬元，事後更狠心將裸照外流到網路，法院審理後，小莉被依強暴攝錄性影像等罪判刑1年2月。

判決指出，這起「復仇戲碼」發生在去年5月，小莉懷疑交往時被前男友阿成偷拍不雅畫面，氣得找來4名自稱「乾哥哥」的男性友人密謀報復。

小莉先主動聯繫阿成，假裝想見面談談感情，豈料阿成一現身，就被早埋伏在附近的4人強行架上休旅車，還有人拿出折疊刀架在脖子威脅「不乖就剁了你的手指」。

阿成被帶到鳳山某鐵皮屋後，慘遭圍毆，為求自保，他只好胡亂承認「有拍影片」，沒想到正中小莉下懷，她立刻要求阿成賠償20萬元，並命令乾哥哥們強拍下阿成的全裸影像。

事後阿成並未依約給錢，小莉竟火大將影片PO上網公審，阿成氣得報警，警方循線逮人，5人全遭送辦。

法院審理時，小莉坦承犯行，法官依強暴攝錄性影像罪判她徒刑1年2月，另以恐嚇未遂罪加判4月，可易科罰金，可上訴。至於4名動手的乾哥哥，法院則另案審理中。