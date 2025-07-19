薇帕暴風圈還會擴大！風雨最猛在今天　最快下半天解除海警

▲中央氣象署技正謝佩芸說明颱風動態。（圖／氣象署提供）

記者李姿慧／台北報導

薇帕輕颱持續增強變胖，暴風圈正進入台灣南方近海。氣象署表示，薇帕未來還有再增強和暴風圈擴大趨勢，今天颱風離台灣最近，預計下半天將離開台灣近海。受到颱風外圍環流影響，花蓮山區和台東山區降雨將達大豪雨等級，另花東、宜蘭、高屏、恆春半島等也有豪雨。

中央氣象署技正謝佩芸表示，薇帕外圍環流正在影響台灣，今天也是颱風離台灣最接近的時候。今天上午8時薇帕在鵝鑾鼻的南南西方約240公里之處，以每小時24公里速度，向西北西轉西進行，強度略為增強，近中心最大風速為每秒28公尺，暴風半徑擴大為150公里，未來還有增強擴大趨勢。

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▲薇帕颱風最新路徑。（圖／氣象署提供）

目前颱風暴風圈已進入南方海面，下半天後颱風會逐漸離開台灣近海。謝佩芸指出，目前在颱風外圍環流影響下，降雨相當明顯，今天截至目前為止，花蓮、台東累積雨量都已經超過200毫米，其他地方也有短暫陣雨，今天上午8點到明天上午8點，花蓮山區和台東山區降雨會達到大豪雨等級，花東平地和宜蘭、南投、高屏山區、恆春半島也會到豪雨等級。

此外，雙北、宜蘭、高屏、桃園、台中山區也會有局部大雨，今天雨勢仍明顯，尤其東半部。

由於颱風在台灣南南西方，風場偏東南風為主，謝佩芸表示，除東半部雨勢明顯外，雲系越過山脈到西側也帶來降雨，但雨勢沒那麼持續，不過有沉降氣流帶來高溫，尤其新竹、苗栗、台中、彰化仍有36度高溫。

▲▼高溫及陸上強風預測。（圖／氣象署提供）

颱風外圍環流也帶來明顯風勢，謝佩芸說明，風力比較強地區包括台灣南北兩端和高山、離島等地區，新竹以北、宜蘭、東南部、屏東有平均風六級、陣風八級強風，颱風往西移動過程，今天下半天西南部沿海也會有較強風力。