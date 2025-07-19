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社會 社會焦點 保障人權

他求愛83次喊話心儀女「嫁給我」　下場被判拘役40日

記者黃翊婷／綜合報導

南部一名男子阿翰（化名）在某營業場所認識女員工A，竟為了追求對方，8個月內狂打電話、傳送語音訊息示愛，包含「很喜歡妳」、「嫁給我」等等，共計83次，反而把A女嚇壞，因而挨告。法官日前審理之後，依犯跟蹤騷擾罪判處阿翰拘役40日，得易科罰金4萬元。

▲▼ 新郎,結婚,婚禮,宴客。（圖／CFP）

▲阿翰向A女示愛、喊話「嫁給我」，卻因為用錯方式反遭告上法院。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿翰前年在南部某營業場所認識女員工A，他為了追求對方，竟足足糾纏長達8個月，這段期間他撥打電話、傳送語音訊息給A女，內容均是「很喜歡妳」、「很愛妳」、「嫁給我」等等，共計83次；A女對此感到身心不適和恐懼，日常生活也大受影響，最後受不了決定報警處理。

阿翰到案之後雖然坦承有打電話和傳送語音訊息，但強調當時是為了向A女追討戒指和欠款，事後就沒有再打電話給對方。然而，阿翰曾在接受警詢時自己坦承，剛與A女認識時，他曾在聊天過程中詢問對方，是否願意嫁給他。

法官認為，從通聯紀錄、雙方證詞等證據看來，阿翰未能尊重與他人相處的界線，反覆騷擾A女，讓A女飽受心理壓力，他的行為應予譴責，考量到他犯後否認犯行，態度難認良好，最終依犯跟蹤騷擾罪判處拘役40日，得易科罰金4萬元，全案仍可上訴。

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