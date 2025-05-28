大學教授遭爆射後不理害懷孕　清秀前女友認了「被分手求復合」

▲女子為求前男友復合，暗示將自殘，又公布前男友任職資料，涉嫌非法使用個資等罪遭起訴。（示意圖／Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

外表清秀有氣質的謝姓女業務員，為了和在國立大學擔任教授的前男友復合，在電話中製造刮擦的聲音，暗示若遭拒絕將自殘，又上網公布前男友工作地點和職務，聲稱前男友害她懷孕又射後不理，前男友不堪其擾提告，台北地檢署28日依違反《個資法》、《跟騷防治法》等罪起訴謝女。

據了解，謝女在台北從事業務工作，和前男友曾是外型登對的情侶檔，但2人交往一段時間後，前男友在2023年間以相處問題等理由，決定結束彼此的關係，謝女不甘心，為了挽回前男友，放下工作跑到南部，到前男友工作的地方守候，前男友因此感到不安。

此外，謝女也曾打電話苦求前男友回頭，並在通話的時候，用不明工具製造出刮擦物體的聲音，暗示自己可能自殘，得知前男友立場堅決後，謝女到網路社群「爆料公社」po出前男友的工作網頁，指控前男友射後不理，前男友從親友口中得知自己成為網路討論主角後提告。

謝女到案坦承自己其實沒有如po文中所說的懷孕，有關射後不理的部分，是聽說前男友過去的交往情形，雖然謝女在網路文章附上的工作簡歷已經遮去前男友姓名，但仍能輕易得知前男友身分，綜合相關事證後，將謝女依法提起公訴。

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