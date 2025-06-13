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公車站之戀夢碎！搭訕失敗還被控跟騷　監視器+悠遊卡還他清白

▲柯姓男子對學弟傾慕有加，但學弟卻有女友，去年2月得知學弟與女友分手後頻頻發簡訊追求跟蹤，引發學弟恐慌報警提告。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲羅男被控違反保護令跟騷女性，辯稱自己住處與上班地點就在附近，獲處分不起訴。（示意圖／Pexels）

記者劉昌松／台北報導

台北羅姓男子疑因想認識路上遇到的陌生女子，讓對方感到困擾，被法院核發保護令，限制羅男必須遠離被害人100公尺，但被害人仍發現，羅男不時出現在她要搭乘的公車站牌附近，嚴重影響到她的生活作息，因此控告羅男涉嫌跟騷，羅男喊冤稱自己也住在附近，所以會剛好路過，台北地檢署認為無法排除羅男辯詞可信度，處分不起訴。

羅男是在2023年5月間被台北地院裁定，不得監視、觀察、跟蹤或知悉本件被害人的行蹤，也不得以盯梢、守候、尾隨或其他類似方式接近被害人經常出入活動場所，且應遠離被害人至少100公尺的距離，這份保護令效力維持2年。

但是被害人蒐證指控，羅男在2024年10月24日上午、11月13日上午，以盯哨方式守候在她慣用的信義區某處公車站，另外在11月26日上午又跑到另一處公車站守候，涉嫌違反《跟蹤騷擾防治法》違反保護令罪嫌。

羅男坦承出沒被害人所述地點，但那是因為他工作、上班都在信義區內，而他平常都是騎私人自行車去上班，偶而也會租用UBIKE，被害人所指控的時間，都只是他剛好經過，並非蓄意尾隨。

檢察官認為，的確難以杜絕羅男在自己生活圈出現的可能性，且仔細分析警方取得的路口監視器錄影翻拍照片，羅男步行時是低頭的姿勢，即使是站在公車站附近時，羅男雙手插放在外套口袋內，無法判斷當時面向公車的羅男是否知道被害人正在公車上，或有無緊盯著被害人的狀況，且羅男確實偶而會在附近使用悠遊卡租用UBIKE，羅男辯詞並非憑空杜撰，因罪嫌不足，處分不起訴羅男。

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