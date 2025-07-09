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桃園火車站兩度盯梢高中女生！手機偷拍全身照　癡男被起訴

▲桃園市李姓男子去年10月間兩度在桃園火車站盯梢女高中生，以手機偷拍全身照片遭鐵路警察送辦。（資料照／翻攝自維基百科官網）

▲李姓男子去年10月間兩度在桃園火車站盯梢女高中生，以手機偷拍全身照片遭鐵路警察送辦。（資料照／翻攝自維基百科官網）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市李姓男子去年10月間在桃園火車站發現通勤的女高中生驚為天人，兩度守候盯梢，還以手機偷拍其全身照片，女高中生察覺後心生畏懼報警處理，鐵路警察桃園派出所查獲後，將李男移送桃園地檢署偵辦；桃檢偵結依跟蹤騷擾防治法提起公訴。

檢警調查，41歲的李姓男子與女高中互不相識，去年10月8日早上近7時許在桃園火車站看見身著高中制服的16歲女高中生，讓他心儀不已，竟基於跟騷之犯意，在桃園火車站內盯梢女高中生進出車站，還以手機拍攝其全身照片。

此後，李男經常在火車站守候，10月25日上午7時5分許，李男再度發現女高中蹤影，在違反對方意願下盯著她進出車站，再以手機拍攝女高中全身照片，女高中生因而心生畏懼，向鐵路警察報案處理。鐵路警察盤查李男，查扣其手機後依跟騷法移送桃園地檢署偵辦。

桃檢複訊時，李男坦承犯行，根據鐵路警察提供現場照片與監視畫面截圖佐證，確認李男犯行明確，檢方偵結依成年人對未成年人跟蹤騷擾罪嫌提起公訴。

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