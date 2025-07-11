半年收1600封情書！鋼琴名師崩潰　女粉：他的音樂在回應我的心

▲女粉絲愛上鋼琴師，瘋狂記送情書，且不顧保護禁令，到現場聆聽鋼琴演湊。（示意圖／Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

高雄1名女子愛上美籍爵士鋼琴師，不但經常購票北上觀賞鋼琴師現場演奏，還曾花錢拜師接受一對一指導，但她半年內就寄了1600封電子郵件，把生活點滴和心事都告訴鋼琴師，鋼琴師不勝其擾聲請保護令，還請警察到演奏現場勸走女子，但女子卻懷疑是駭客在阻撓兩人戀情，台北地檢署調查後依跟騷等罪嫌起訴女子。

這名年輕的女子目前在高雄某學校任教，因為喜歡音樂而認識了來台多年，曾參與不少流行專輯製作，入圍過金曲獎的鋼琴老師，女子特地去聽了鋼琴師的現場表演後，更是心生愛慕，幻想著與鋼琴師陷入熱戀。

女老師為了更進一步與鋼琴師接觸，不僅報名家教課程，還開始寫信訴說自己每天生活點滴、在校授課感想、以及對鋼琴師的思慕心情，鋼琴師察覺不對勁，找了理由中斷家教課程，但女子仍不時會前往現場聆聽演奏，鋼琴師只好聲請保護令。

但是女子沒有放棄，認為鋼琴師不會拒絕他，是駭客冒名聲請保護令，因此持續寫電子郵件，還寄紙本情書到鋼琴師的工作室，並且繼續到演奏會現場觀賞，她深信，鋼琴師也知道駭客在從中作梗，所以會透過演奏曲目，回應她的情意。

2024年4月間，女子再次現身演奏現場，鋼琴師感受實在不舒服，請友人通知警方協助勸離，女子不相信被鋼琴師趕走，不斷詢問警察「是不是駭客找來的」，女子兩度被移送法辦後，檢察官考量她的行為已經嚴重干擾鋼琴師日常生活，依違反保護令以及跟騷等罪將她起訴。