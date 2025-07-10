妹子行程排爆！愣見「有錢人出國1舉動」　全場秒懂：我也這樣

▲原PO納悶，為何友人出遊都很隨興。（示意圖／桃機提供）



網搜小組／劉維榛報導

不少人難得出國一趟，總希望把所有知名景點走一遍、吃一遍。而一名妹子觀察身邊幾位富裕同學，每回出國都顯得從容又隨興，不像她狂查資料、排滿行程表。文章曝光後，網友紛紛熱議「排那麼滿幹嘛？想去隨時都可以去」、「我不有錢，一年出國一次，但出國玩就是想放鬆」。

一名女網友在Dcard表示，她每次出國都會做超多功課，提前查詢景點路線，每天行程一定要排得滿滿，然而對比其他友人的旅遊模式，總讓她懷疑人生。

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原PO直呼，身邊幾位友人都是有錢人，每次出國都很隨意，因此讓她疑惑不已，「為什麼有錢人的小孩出國旅遊不會排太多行程？」

底下網友熱議，「排那麼滿幹嘛？想去隨時都可以去」、「他們不用搶機票，想出國就出國當自家廚房隨時可出」、「這叫有錢人的從容」、「因為有錢人會住高檔飯店，飯店內有許多設施可以享受，可以悠閒的放鬆享受設施，而且很多名勝景點他們小時候都去過了，早就膩了」、「因為那是生活的一部分，不算旅遊」、「出去玩就是要放鬆啊，不喜歡排太多行程，搞得自己壓力很大，也不能好好體驗」。

其中也有人感嘆，富人有錢有閒，隨時想走就走，不像一般上班族要安排特休才能出國，「因為他們想出去就出去，可能今天訂明天的機票，我們一年只出國一兩次的人因為機會不多，所以盡量在最短的旅遊日程內，把自己想看的東西都排進去」。

不過也有網友分享，「我不有錢，一年出國一次，但出國玩就是想放鬆、放空自己，所以我一天也是只會排1-2個行程」、「我不是有錢人，但我也樣排啊！沒玩到的下次再來玩，我是去渡假欸又不是去行軍，當然是先放鬆才能旅遊啊，比上班還累我出國玩幹嘛？一天最多排兩個點，剩下隨興走，7點就回飯店躺平聊天，超爽的」。