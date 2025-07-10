　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

妹子行程排爆！愣見「有錢人出國1舉動」　全場秒懂：我也這樣

▲▼桃園機場,桃機,出國,出入境。（圖／桃機提供）

▲原PO納悶，為何友人出遊都很隨興。（示意圖／桃機提供）

網搜小組／劉維榛報導

不少人難得出國一趟，總希望把所有知名景點走一遍、吃一遍。而一名妹子觀察身邊幾位富裕同學，每回出國都顯得從容又隨興，不像她狂查資料、排滿行程表。文章曝光後，網友紛紛熱議「排那麼滿幹嘛？想去隨時都可以去」、「我不有錢，一年出國一次，但出國玩就是想放鬆」。

一名女網友在Dcard表示，她每次出國都會做超多功課，提前查詢景點路線，每天行程一定要排得滿滿，然而對比其他友人的旅遊模式，總讓她懷疑人生。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO直呼，身邊幾位友人都是有錢人，每次出國都很隨意，因此讓她疑惑不已，「為什麼有錢人的小孩出國旅遊不會排太多行程？」

底下網友熱議，「排那麼滿幹嘛？想去隨時都可以去」、「他們不用搶機票，想出國就出國當自家廚房隨時可出」、「這叫有錢人的從容」、「因為有錢人會住高檔飯店，飯店內有許多設施可以享受，可以悠閒的放鬆享受設施，而且很多名勝景點他們小時候都去過了，早就膩了」、「因為那是生活的一部分，不算旅遊」、「出去玩就是要放鬆啊，不喜歡排太多行程，搞得自己壓力很大，也不能好好體驗」。

其中也有人感嘆，富人有錢有閒，隨時想走就走，不像一般上班族要安排特休才能出國，「因為他們想出去就出去，可能今天訂明天的機票，我們一年只出國一兩次的人因為機會不多，所以盡量在最短的旅遊日程內，把自己想看的東西都排進去」。

不過也有網友分享，「我不有錢，一年出國一次，但出國玩就是想放鬆、放空自己，所以我一天也是只會排1-2個行程」、「我不是有錢人，但我也樣排啊！沒玩到的下次再來玩，我是去渡假欸又不是去行軍，當然是先放鬆才能旅遊啊，比上班還累我出國玩幹嘛？一天最多排兩個點，剩下隨興走，7點就回飯店躺平聊天，超爽的」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
550 3 5222 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
明降雨熱區擴大！　下周又有熱帶擾動發展
日幣有多甜？達人一比6年前：多吃78碗一蘭拉麵
「為愛殺人」逆轉！母怒控19歲兒遭仙人跳...生前畫面曝
戲劇女神遭爆小三！不倫已婚董座「沒錢秒分手」　5線索曝身分
尹清楓案關係人、涉拉法葉弊案　前上校郭力恆病逝享壽73歲
畫面曝光！街口支付股權交易無效　法院執行查封
丹娜絲重創中南部　藍營退將喊老天有眼：收掉賴清德本命區

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

兒新加坡摔倒「縫3公分」！網紅醫收30萬帳單驚呆：台灣醫療太讚

明天雨區由南往中部擴大　下周又有熱帶擾動發展

日幣有多甜？達人一比6年前「多換8萬日圓」：可多吃78碗拉麵

「校園開放借球具」被罵翻　教育部急喊卡：找到有意願學校再說

妹子行程排爆！愣見「有錢人出國1舉動」　全場秒懂：我也這樣

久坐不只容易胖！醫師揭「心血管、癌症、憂鬱」風險全曝光

山區大雨！嘉明湖步道達退費標準　7/10~13可申請全額退費

嘉科實中設校一年「3班90生」滿招　榜首5A10+滿級分第一志願報到

長時間盯螢幕恐「科技眼」上身！　醫揭7大警訊提醒

「大規模劇烈豪雨作業」估傍晚解除　中南部明天仍是降雨熱區

水炸彈舞台秒變戰場！ 李泳知被水噴「當場就報仇」

【高速水道？】國道積水成「滑水道」！　網苦笑：淹水真的扯

【太暖了】 #李多慧 遇球迷抗議溫柔安撫：不要生氣～

【暴雨中崩潰】大雨帶走了我的Airpod 卻帶不走我的深情

【人柴兩濕】那些颱風天逼瘋主人的柴柴們

【紫南宮大淹水】雨炸南投「廣場變泳池」

【超長人龍】鹿港暴雨後「400人苦等倒垃圾」 網友封為史詩級災難！

【跨越80歲的友誼】萌娃放學就黏鄰居爺爺...搬家當場淚崩QQ

粉絲朝台上扔Labubu！ Lisa直呼「很危險」往回丟

【爸爸育兒】2娃看到載豬車狂喊：媽媽～

兒新加坡摔倒「縫3公分」！網紅醫收30萬帳單驚呆：台灣醫療太讚

明天雨區由南往中部擴大　下周又有熱帶擾動發展

日幣有多甜？達人一比6年前「多換8萬日圓」：可多吃78碗拉麵

「校園開放借球具」被罵翻　教育部急喊卡：找到有意願學校再說

妹子行程排爆！愣見「有錢人出國1舉動」　全場秒懂：我也這樣

久坐不只容易胖！醫師揭「心血管、癌症、憂鬱」風險全曝光

山區大雨！嘉明湖步道達退費標準　7/10~13可申請全額退費

嘉科實中設校一年「3班90生」滿招　榜首5A10+滿級分第一志願報到

長時間盯螢幕恐「科技眼」上身！　醫揭7大警訊提醒

「大規模劇烈豪雨作業」估傍晚解除　中南部明天仍是降雨熱區

香港男神脫了「萬手搶摸巨肌」震撼畫面曝光：終於懂被色狼襲擊的感覺

獨／史上最大「告發1197人」！被控選擇性辦案...警政署說話了

爸媽「處分」未成年子女房產...合法嗎？最高法院這樣說

陸委會：陸2架次使用W121銜接航線　尚未影響飛航情報區運作安全

兒新加坡摔倒「縫3公分」！網紅醫收30萬帳單驚呆：台灣醫療太讚

日本3條單車路線玩法　住奢華百年古民家、湖景第一排飯店

百香果助排便、芒果能助眠！營養師：夏季水果營養超乎想像

明天雨區由南往中部擴大　下周又有熱帶擾動發展

健康標語讓觀念朗朗上口！　蔣雨彤奪冠創意發揮助力健康教育

羅文裕愛妻剛生完第三胎...爆罹乳癌2期　他想剃頭陪伴遭拒絕！

【冰塊的絕命終結站？】冰塊版溜滑梯！　網友想搭看到結局秒放棄

生活熱門新聞

芥末章魚驚見「藍環」觸角　他嘴唇發麻衝急診

震撼畫面！「空中大動員」33支臨時桿從無到有

「分科測驗報錯科」無法補救　大考中心：報名時考生須簽名確認

苦日子結束了！2025甩開小人TOP3生肖

佳冬光電場「光電板」早移除？　經濟部照片被抓包嘲諷

20縣市豪大雨特報！1地雨量恐飆600mm

劇烈豪雨連炸南台！氣象署曝雨最猛時刻

快訊／暴雨炸裂！　1地區「國家警報」響

大豪雨轟炸！　5縣市多地區今停班課

丹娜絲陰魂不散！　「1舉動」害中南部雨炸到紫爆

建臺高中分科測驗集體報錯科　教育部：考量公平性不能更動

這三個星座超挑剔　約會像面試、寧可單身也不妥協

1張圖看「為何丹娜絲重創台南」　粉專：能不慘重嗎

快訊／7縣市豪大雨特報　3地「紫爆」等級

更多熱門

相關新聞

入住飯店房間「先做5件事」

入住飯店房間「先做5件事」

英國旅遊專家迪普兒（Dimple Chudasama-Adams）表示，入住飯店房間時，千萬別急著丟了行李就出去玩，或者癱在床上開始休息，先做好5件事情，才能安心展開度假。

電子煙+加熱菸禁帶回台　最重罰500萬元

電子煙+加熱菸禁帶回台　最重罰500萬元

沖繩住宿孩打破吊燈　「賠14萬日圓」他怒喊天價

沖繩住宿孩打破吊燈　「賠14萬日圓」他怒喊天價

南消官田消防進駐烏山頭傳授CPR與創傷救命術

南消官田消防進駐烏山頭傳授CPR與創傷救命術

月薪38K「每年出國3次」怎麼辦到？過來人教1招

月薪38K「每年出國3次」怎麼辦到？過來人教1招

關鍵字：

有錢人出國隨性行程景點特休旅遊

讀者迴響

熱門新聞

芥末章魚驚見「藍環」觸角　他嘴唇發麻衝急診

長庚醫泛舟溺斃遭酸「自找的」　家屬發聲明還原真相

艋舺命案「為愛私刑殺人」　18歲小女友在場直擊

全台最大「貴族世家」分店今開幕

震撼畫面！「空中大動員」33支臨時桿從無到有

即／川普公布最新7國「關稅信」最高被課30%

高雄貴族幼兒園爆虐童　諾貝爾明誠分校被公布

世上最不健康飲料　「健康飲品」上榜

高息ETF爆「超配」遭金管會揪出　00918下次配息添變數

中信女神2個月沒來MC「男醫3度堅稱懷孕了」

台灣首款油電動力125機車開賣

基隆少女姦殺10年懸案　3巧合逮惡狼

即／桃園市區深夜氣爆！1男腳掌都是血倒地

即／嘉義某國中棒球隊國道翻覆　8人送醫

天心49歲身材超猛！

更多

最夯影音

更多

水炸彈舞台秒變戰場！ 李泳知被水噴「當場就報仇」

【高速水道？】國道積水成「滑水道」！　網苦笑：淹水真的扯

【太暖了】 #李多慧 遇球迷抗議溫柔安撫：不要生氣～

【暴雨中崩潰】大雨帶走了我的Airpod 卻帶不走我的深情

【人柴兩濕】那些颱風天逼瘋主人的柴柴們

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

唐吉訶德必買零食開箱！

唐吉訶德必買零食開箱！

「文里補習班」開課啦！開箱唐吉訶德店員推薦的必買零食，看看哪樣最合胃口吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面