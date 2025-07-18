31：0！羅明才、顏寬恒等5藍委罷免案　補件全過關823投票

▲中央選舉委員會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

中央選舉委員會今（18日）審查通過第11屆立法委員（新北市第11選舉區）羅明才、（台中市第2選舉區）顏寬恒、（台中市第3選舉區）楊瓊瓔、（台中市第8選舉區）江啟臣、（新竹縣第2選舉區）林思銘罷免案等5案罷免案宣告成立。罷免案定於8月23日（星期六）舉行投票，加上7月2日中選會通過的（南投縣第1選舉區）馬文君罷免案、（南投縣第2選舉區）游顥罷免案，總共7人於114年8月23日（星期六）舉行投票，投票起、止時間自上午8時至下午4時。

中選會6月20日先公布第一波罷免案成案人數，為24名藍委加上新竹市長高虹安，藍委包括北市王鴻薇、李彥秀、羅智強、徐巧芯、賴士葆；新北市洪孟楷、葉元之、張智倫、林德福、廖先翔；桃園市牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華；台中廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋；新竹市鄭正鈐；雲林丁學忠；花蓮傅崐萁；台東黃建賓和基隆林沛祥。第一波投票是7月26日。

7月2日中選會通過南投馬文君、游顥罷免案；今中選會再通過新北羅明才、台中顏寬恒、楊瓊瓔、江啟臣、竹縣林思銘罷免案，這7人訂於8月23日投票。726與823兩波罷免案投票總計31名藍委與1名市長，至於綠委罷免案全無人成案。

中選會指出，新北市第11選舉區羅明才罷免案，原選舉區選舉人總數29萬6636人，法定連署人人數應為2萬9664人以上。該罷免案提出之連署人人數3萬6111人，經查對後符合規定人數3萬878人，不符合規定人數5233人。

台中市第2選舉區顏寬恒罷免案，選舉區選舉人總數30萬2779人，法定連署人人數應為3萬278人以上。該罷免案提出之連署人人數3萬7156人，經查對後符合規定人數3萬1398人，不符合規定人數5758人。

台中市第3選舉區楊瓊瓔罷免案，原選舉區選舉人總數26萬251人，法定連署人人數應為2萬6026人以上。該罷免案提出之連署人人數3萬1519人，經查對後符合規定人數2萬6657人，不符合規定人數4862人。

台中市第8選舉區江啟臣罷免案，原選舉區選舉人總數21萬595人，法定連署人人數應為2萬1060人以上，該罷免案提出之連署人人數2萬6730人，經查對後符合規定人數2萬1839人，不符合規定人數4891人。

新竹縣第2選舉區林思銘罷免案，原選舉區選舉人總數23萬2865人，法定連署人人數應為2萬3287人以上，該罷免案提出之連署人人數2萬9827人，經查對後符合規定人數2萬4112人，不符合規定人數5715人。

另外，連署人名冊查對結果，羅明才罷免案連署前死亡人數4人；顏寬恒罷免案連署前死亡人數4人，有偽造情事人數3人；楊瓊瓔罷免案，連署前死亡人數2人，有偽造情事人數5人；江啟臣罷免案，連署前死亡人數44人，有偽造情事人數3人；林思銘罷免案，連署前死亡人數1人。其中涉有偽造嫌疑，中選會將依《刑事訴訟法》第241條職務告發之規定移送最高檢察署。