一票人不知道！「韓國1神店」超越日本　網大推：逛到出不來

▲韓國大創便宜又好買。（圖／萊恩 機票住宿小肉腳提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）



網搜小組／劉維榛報導

旅遊粉專 《萊恩 機票住宿小肉腳》熱心分享，到韓國絕對要逛大創，商品最低台幣21元就買得到，尤其零食、伴手禮比超市還便宜，甚至200元左右就能買到鍋具、IP聯名與露營用品等。文章引發網友真心推爆，「逛了五家大創，每天行程必排」、「朋友每個逛到出不來」。

粉專《萊恩 機票住宿小肉腳》表示，現在的韓國大創與日本完全沒有關係，以前是合資經營，但後來因為結束代理訴訟，業者仍以Daiso為名經營，加上擁有自己的設計團隊，最低1000韓幣（約21元新台幣）就能入手CP值好物。

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《萊恩 機票住宿小肉腳》分享，韓國大創從寵物用品、露營用品和鍋具及IP聯名應有盡有，就連零食、伴手禮比超市賣得還便宜。

《萊恩 機票住宿小肉腳》實際一一舉例，外面攤販一雙售價1500韓幣的襪子，韓國大創1000韓幣就買得到；而韓國露營風氣超夯，相關用品每樣落在2000至5000韓幣（約42元至106元新台幣）；很多卡通聯名娃娃，一隻才2000至5000韓幣，但到專賣店購買，「可能要賣一倍以上，不誇張！」

此外，泡麵銅鍋、平底鍋一把也才2000至5000韓幣，讓《萊恩 機票住宿小肉腳》不禁驚呼「用比市場低的價格在大創買到，有夠扯！」

就連大小朋友都喜歡的羽毛球、網球，運動球拍也可在韓國大創買到，同樣也是2000至5000韓幣，《萊恩 機票住宿小肉腳》直呼比迪卡農便宜，買來給小孩玩也不心痛。

▲韓國大創常推出新品。



另外，觀光客買滿1萬5000韓幣可以退稅，《萊恩 機票住宿小肉腳》提醒，只要拿收據到機場辦理相關手續即可。

實用文章曝光後，網友也紛紛納入必逛行程之一，「韓國大創熱門到連自助結帳機都要大排長龍」、「真的超好逛，我在東大門那邊的門市買到收不了手」、「韓國逛大創每次都要2個小時起跳」、「超好買，我的睡褲、擦髮巾、彩色筆都是大創買的，韓幣1000解決」、「我在釜山，逛了五家大創，每天行程必排」、「逛過韓國大創就回不去了，台灣買一個，韓國可以買兩個，而且很多都是韓國製的，我每次去都是買一年份的東西」、「大概逛了5678間，神奇的是每次進去還是可以買東西出來」、「品質比日本大創好太多了」。

還有人分享，「大創幾乎1至2個月就會更新商品，完全逛不膩，之前跟朋友推薦 韓國大創一定要去， 每個人都用嫌棄眼光說『台灣不是就有了嗎？』但我還是硬逼他們去，結果每個逛到出不來」。

※本文獲《萊恩 機票住宿小肉腳》授權提供。