黃國昌嗆鍾佳濱「性暴力犯」屁股頂超噁心　邀八角籠對戰

▲黃國昌與鍾佳濱衝突。（圖／民眾黨提供）



記者陳家祥／台北報導

立法院民眾黨團為了今（18日）一早能順利遞案加速完成兒虐相關刑法修法，8位白委從昨天下午就開始接力排隊，但今早卻與民進黨團為了海報擺放發生衝突。民眾黨團總召黃國昌在「民眾之聲」控訴民進黨立委鍾佳濱是「性暴力犯」，直言「一個男人用屁股頂、用手肘在弄腰」，讓他一早就覺得超級噁心，心靈受創。他更發出戰帖，「真要動手的話，就改在合法的場所，譬如說競技場、八角籠之類」，在大庭廣眾之下這樣，不知道有什麼毛病。

民眾黨團上午發文痛批，為修法防兒虐，民眾黨團跨夜守在議場，全力排案支持。沒想到，民進黨立委憑藉人數優勢，耍流氓搞破壞，撕毀黨團印製的大海報，還指使議事人員幫他們擺拍。

民眾黨團痛批，民進黨立委滿腦子只有大罷免，他們承諾的兒少保護，就跟著孩童的海報，被他們親手撕去。連象徵國家未來的兒童都無心守護，說抗中保台，誰信？

民眾黨團批評，立法院還有許多重要法案待處理，但民進黨立委一心只想放暑假、下鄉跑罷免行程。民眾黨團認真負責，我們第一案提案延會、第二案提案修正《刑法》刑度，要杜絕兒虐悲劇再次發生。一起收看直播，一起來關心兒虐法案修法進度。

從民眾黨團曝光的影片可以看到，黃國昌、鍾佳濱發生衝突，黃質疑鍾為什麼動手推人？鍾反問，「誰動手推人？我哪有動手啊？是你的手在我前面」。接著民進黨立委沈發惠也與黃國昌爆發口角衝突，沈還飆國罵、酸黃不要噴口水。

黃國昌上午在「民眾之聲」直播時直言，整件事讓他最噁心的，是叫做鍾佳濱的「性暴力犯」，噁心到不曉得怎麼講，用屁股在那邊推、手肘在那邊撞，「以我現在訓練的體態，沒什麼關係，對我身體沒什麼傷害，但對我心靈造成極大傷害」。

黃國昌說，他真的很討厭這種性暴力犯手來、腳來、屁股來，害他今天早上一整個全身上下覺得超級噁心，「真的、真的，一個男人一直在那邊用屁股頂你、然後用手肘在那邊弄我的腰...，喔，真的，我必須要老實跟大家講，今天早上真的一整個噁心」。

黃國昌說，所以他跟鍾佳濱說，「你這個性暴力犯，不要再這樣搞了」，結果對方還很生氣嗆他再講一次；他則嗆鍾佳濱「你就是性暴力犯啊，怎麼了？我有說錯嗎？」

黃國昌還提到，去年的被害人是國民黨的陳菁徽委員，大家都可以看到，一個男的，搞這麼噁心幹什麼？黃說，鍾佳濱似乎想激怒他、讓他動手，但自己是這麼溫和有理、溫暖又富有人性的老師，怎麼會在大庭廣眾下動來動去呢？

「真的要動手的話，就改在合法的場所，譬如說競技場、八角籠之類。」黃國昌說，在大庭廣眾之下這樣，對方卻手來腳來，真的不知道有什麼毛病。他重申，自己的肉體沒怎樣，但心靈覺得很噁心，從早上一直噁心到現在。