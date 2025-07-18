挹注1億3千萬！花蓮長照再添新力軍　陶園住宿長照正式開幕

▲▼台北榮民總醫院玉里分院附設住宿長照機構-陶園舉行開幕典禮。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

台北榮民總醫院玉里分院附設住宿長照機構陶園16日舉行開幕典禮。衛生福利部長照司長祝健芳、輔導會主任委員嚴德發、花蓮縣衛生局長朱家祥、卓溪鄉長田桂花、台北榮民總醫院副院長林永煬、玉里分院院長胡宗明、玉里鎮衛生所主任曹郁文、衛生福利部玉里醫院副院長陳興剛等貴賓共同出席這場開幕典禮。

陶園住宿長照機構獲衛生福利部「獎助布建住宿式長照機構公共化資源計畫」1億3,000萬元經費挹注，提供104床住宿式長照服務，讓長照需求者能夠於平價、優質的機構中接受照顧，實現在地化。

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花蓮縣衛生局朱家祥局長表示，花蓮縣計有鳳林鎮、豐濱鄉、玉里鎮(2處)、富里鄉共5處鄉鎮獲得「獎助布建住宿式長照機構公共化資源計畫」補助，113年在富里鄉已設立「萬寧住宿長照機構」100床，114年在玉里鎮設立「陶園住宿長照機構」104床，其餘3處機構預計還有410床設立，目前縣內依據長期照顧服務法、老人福利法、身心障礙者權益保障法、護理人員法、以及國軍退除役官兵輔導條例設立之住宿機構共計38間可提供4,436床（4家住宿長照機構、18家老福機構、5家身障機構、5家護理之家、5家精護之家、1家榮家），能提供多元化長照資源供民眾做選擇。



陶園住宿式長照機構共提供104床（雙人房56床、四人房48床），坐落於台北榮民總醫院玉里分院園區內，同時具備即時且完善的醫療支援系統，由醫師、護理師、職能治療師、社工師、營養師、藥師等組成的跨專業團隊提供全方位的照護服務，並結合智慧照護科技，如護理APP「智慧數位紅鈴對講系統」、智能健康促進活動系統、雲端健康管理等，確實依個案的個別需求，量身訂做照護計畫，實現全人照護與個別化關懷的照護宗旨，是醫養合一實踐的新里程碑。



未來，花蓮縣政府將持續與陶園住宿長照機構攜手合作，著重完善長期照護服務模式，從入住到日常照護再到院外服務無縫銜接，內部並配置智慧照護系統，減輕人力負擔及提供安全生活環境，結合醫療與照顧，打造醫養合一長照服務體系，也擴展住宿式長照機構覆蓋率。

