陸商務部列2024數據　王文濤再談中美經貿關係：人為脫鉤是脫不掉的

▲大陸商務部長王文濤。（圖／翻攝中國網）

記者魏有德／綜合報導

大陸國新辦今（18）日舉行「高質量完成十四五規劃」系列主題記者會，就經濟、外貿等發展概況做出部分總結。在面對中美經貿持續帶來的摩擦和競合，大陸商務部長王文濤舉出2024年中美服貿及貨貿數據強調，「事實證明，中美經貿合作有堅實的經濟基礎和民意基礎，人為的脫鈎是脫不掉的。」

王文濤表示，2018年以來，美方單邊主義、保護主義抬頭，不斷挑起經貿摩擦，一系列行為嚴重衝擊和干擾中美正常經貿合作，「儘管中美貿易佔各自的份額有所下降，但雙邊貿易總體保持穩定。」

王文濤提到，「我們（中國）是幾乎和美國進口相當的第二大的進口市場，同時，我們也是近80個國家和地區的主要出口目的地。」數據顯示，2024年，中美貨物貿易額和服務貿易規模達6883億美元和1558億美元，較2017年分別增長18%和34.7%。

王文濤以四句話概括中美之間的經貿關係，「第一句話，中美經貿關係歷經風雨，雙方仍互為重要經貿夥伴；第二句話，中美經貿關係本質是互利共贏，合作是唯一正確道路；第三句話，中美經貿合作難免會出現分歧和摩擦，對話協商是解決問題的最好選擇；第四句話，中方的立場是一貫的，堅決捍衛國家利益和國際公平正義。」