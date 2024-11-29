台師大遭爆女足教練威脅球員「抽血換學分」　校方：啟動調查

▲台師大遭爆女足教練要求選手配合研究計畫抽血。（圖／記者許敏溶攝）



文／中央社

民主進步黨籍立委陳培瑜昨天表示，台師大女足教練要求選手配合研究計畫抽血，學生不配合就威脅扣學分；台師大回應，已啟動調查機制，釐清真相。

民進黨立委陳培瑜昨天在立法院教育及文化委員會質詢時揭露，國科會精準運動科學研究專案計畫中的「建構新世代精準女性足球運動生心理、傷害及表現的智慧感測與衡鑑平台」，師大女足教練要求選手配合進行實驗長達數年，連續14天須配合抽血、每天3次，且抽血執行過程，初期以無醫事人員資格者進行採血，學生不配合就威脅扣住畢業學分或退學等，呼籲國科會應正視運動科技研究的不對等權力關係。

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台灣師範大學透過文字回應，學校嚴格遵循研究倫理規範，教師執行國科會計畫研究須符合相關法規，包括取得受試者的知情同意，並保障參與者自主權；針對該名學生的指控，學校已啟動後續調查機制，釐清研究過程與細節，並全力配合國科會進行後續調查，確保真相釐清。

台師大提到，根據初步了解，部分內容與事實不符，研究過程中，所有參與學生均事先知情並同意參與，檢測均委託長庚醫院或合法醫事檢驗所執行，檢驗人員皆具備醫事資格；計畫有補助運動員餐費及提升營養，教練將受試費用移為足球隊整體隊費，雖為權宜之計，仍有不妥之處，學校已請教練返還受試費用給受試學生。

台師大表示，執行研究過程中，學生如有疑慮，隨時可以退出，沒有強迫，該學生參與兩天訓練，未能完成抽血檢測，教練雖為好言相勸，當下確實有情緒表達不妥之處，若因此引發學生誤解與不安，教練表達深切歉意；學校關心該受影響學生的感受，也會提供心理輔導與支持服務，並持續確保其他學生在校園內的權益與尊重。