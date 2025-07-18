女足抽血霸凌50秒音檔曝！學生怨當白老鼠　教練嗆「早該退學」

生活中心／台北報導

台師大女足隊爆發「抽血換學分」醜聞，教練周台英已被校方認定構成對學生的霸凌，近日校方將再開教評會討論懲處。周台英對學生咆哮50秒霸凌錄音曝光，可聽到周台英對學生稱「被當白老鼠」一事非常氣憤，直飆「人家都是笨蛋，妳以為就妳一個人啊？」、「妳白老鼠，我們咧？我是剝削妳們還是怎樣？」、「妳大一、大二的時候就應該要退學了！」

▲立委陳培瑜踢爆台師大女足隊遭強迫抽血。（圖／翻攝自立法院議事直播）



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立委陳培瑜去年11月在立法院教育文化委員會質詢時揭發此案，當天她就在議場上播放周台英飆罵學生的錄音，起因是女足隊員簡奇陞在社群上貼文質疑抽血像是被當白老鼠，因而遭周台英指責。

錄音一開始可聽到簡奇陞只說了一句「我做實驗的時候也很認真在做」，接著周台英就大聲質問：「很認真怎麼樣？很認真寫，很認真寫你的IG，很認真發表妳的感想，是嗎？是這樣嗎？什麼意思？妳告訴我妳寫那個什麼意思？」

由於學生沒有回應，周台英再繼續罵：「為什麼不講話？委屈？人家都是笨蛋，妳以為就妳一個人啊？妳白老鼠，浪費妳的時間，浪費妳的時光，我們咧？我是剝削妳們還是怎樣？妳寫的時候什麼心情？」

周台英接著嗆：「不要再跟我講了，簡奇陞，我真的是太好意了，要不然妳大三，大一、大二的時候就應該要退學了！」

針對此案霸凌部分，台師大日前表示，女足球隊學生在未獲妥善知情同意的情況下，長期配合研究抽血，且在師生關係不對等的權力結構下，遭遇言語威脅與心理壓力，經台師大研究倫理委員會調查與校園霸凌防治委員會審議，已確認涉案教師違反倫理規範，並構成對學生之霸凌。