工地男2天沒尿尿險死！肚子劇痛熱昏...醫驚：補水不足釀腎衰竭

▲ 台中一名男子在工地上班時，因補水不足幾乎昏厥，腳步踉蹌進入急診室治療。（圖／記者鄧木卿翻攝）

記者鄧木卿、潘鳳威／台中報導

近日高溫天氣炎熱，一名在工地工作的男子，因長時間曝曬、補水不足，上班時突然視線模糊、腹部劇痛，險些昏厥送醫，經診斷竟是急性腎衰竭，差點喪命。醫師表示，近期熱傷害患者激增至少三成，提醒民眾切勿輕忽補水重要性，否則高溫不僅中暑，還可能危及生命。

台中一名44歲在工地上班的男子，日前上班上到一半，突然覺得身體發熱，右上腹和左下腹疼痛，而且視力變得模糊，身體極度不舒服，幾乎要昏厥，同事見狀立刻將他送往大甲李綜合醫院急診。

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大甲李綜合醫院腎臟科主治醫師陳采峯表示，該患到院時血壓低，昏厥到幾乎休克，檢查後發現，血液中尿素氮(BUN)達60.2mg/dl(正常值約在7~20mg/dl間)，肌酸酐達6.74 mg/dl(正常0.7-1.3 mg/dl)，也有高血磷症狀，生命徵象不穩定，緊急急救住院治療，身體才逐漸恢復正常。

該患者自述，他在工地工作時，因天氣酷熱、大量流汗，上衣幾乎被汗水浸濕，但卻很少補充水分，甚至近兩天沒有排尿。沒想到上班到一半時突然頭昏，幾乎昏倒，才被同事送到醫院，住院住了三天才出院。

陳采峯透漏，該男子幾年前也曾經因類似情況住院，因男子本身患有慢性腎臟病，在高溫環境下長時間工作，但卻未適時補水，導致脫水與血液循環不足，引發急性腎衰竭與嚴重電解質失衡，還好被同事及時發現送醫，否則可能因此喪命。

陳采峯提醒民眾，近日天氣持續炎熱，若長時間從事戶外工作，一定要隨時補充水分；即使待在冷氣房內，也別忽略喝水，才能有效預防中暑。他也提醒，應注意自身的尿液情況：若因流汗過多導致尿量減少，或尿液顏色變深、呈現茶褐色，可能表示水分補充不足，必須提高警覺。千萬不要以為「有喝水」就代表「水分足夠」，應養成定時、足量補水的習慣，因為等到口渴才喝水，往往已經太晚了。