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傳妻「性感露胸」照給閨密邀3P　人夫「戰2女狂衝腦」下場慘了

▲桃園市王姓男子佯稱是女性內衣推銷員，向女大生騙填問券，隨後又騙自拍裸內衣、裸照照片給他，王竟以此脅迫需發生性行為，否則將散布影片，共有3名女子受害。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

▲台中男子未經妻子同意，擅自將其裸照傳給閨密邀約3P，被依妨害秘密罪判刑8月定讞。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者潘鳳威／台中報導

台中一名男子阿雄(化名)因涉嫌在未經妻子同意下，將其身穿透明網狀睡衣、裸露胸部的照片，透過通訊軟體傳給妻子的閨密小香(化名)要求3P。台中地方法院審理後，依妨害秘密罪判處阿雄有期徒刑8個月。阿雄不服提起上訴，台灣高等法院台中分院近日駁回上訴，認定其犯罪事證明確，維持原判，全案定讞。

判決書指出，妻子於2020年11月某日，曾透過通訊軟體傳送一張身穿性感睡衣、裸露胸部的自拍照給阿雄。未料，阿雄卻在2022年4月某日，未經妻子同意，擅自將該張私密照片轉傳給住在同社區的女鄰居小香，並聲稱妻子是雙性戀，邀約小香一同進行3P。小香感到不安，為求自保，便將對話截圖保留。

然而，阿雄與妻子的婚姻關係除漸惡化，雙方陸續捲入多起訴訟。此期間，小香因自身也有官司纏身，與阿雄的妻子漸漸熟識，兩人甚至成為無話不談的朋友。直到2024年2月某日，兩人談及各自官司時，小香才向妻子坦承，當年那張私密照片曾被阿雄轉傳給她。妻子聽聞後震驚不已，憤而提告阿雄涉嫌妨害秘密罪。

台中地院開庭審理，阿雄否認犯行，辯稱當時手機由妻子自由使用，懷疑該張照片是妻子自行傳給小香的。他表示，曾與妻子討論過多人性交的可能，並認為「小香或許是我們可以一起接觸的對象」，因妻子為雙性戀，對女性也有好感，傳送照片的目的可能是為了主動誘惑小香進行3P。此外，阿雄也主張對話紀錄可能遭人偽造，企圖誣陷他。

但經法院比對通訊紀錄、小香證詞及被告手機暱稱等證據後，認定阿雄說法不實，難以採信。法官認為，夫妻關係中手機共用屬常態，即便雙方曾討論開放性關係，但這不代表妻子同意或主動將裸照傳給他人。一審法院認定阿雄構成妨害秘密罪，判處有期徒刑8個月；案件上訴至二審後遭駁回，刑度確定，不得再行上訴。

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