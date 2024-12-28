5千瓶假皇家禮炮、麥卡倫流市面！農會也受害　「黑心酒王」慘了

▲台中林姓男子長年製造假酒，「舊瓶裝新酒」再賣出，賺取暴利。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／台中報導

台中林姓男子長年用水、糖精、酒精、香料調製假酒後，利用回收的洋酒空瓶與偽造標籤，「舊瓶裝假酒」包裝後流入市場，連農會都受害。林男雖屢次被抓到仍再犯，在2023年又被查獲製造假酒，並陸續查扣5000多瓶皇家禮炮、約翰走路、麥卡倫、蘇格登等假酒。台中地院審理，依林男依犯發起犯罪組織罪，處2年徒刑，其餘涉案19人遭判4月到6月徒刑不等，全案還可上訴。

據了解，林男早在2003年就有製造偽洋酒的前科，又於2016年經營地下酒廠製造假洋酒，同年6月15日製酒鐵皮屋工廠發生火警，林男雖立即更換廠房，另起爐灶，但原廠房內堆積的大量洋酒成品、半成品也因此曝光，經警方跟監埋伏，將林男等人逮捕到案，並查扣約翰走路、麥卡倫、蘇格登、格蘭利威、仕高利達等假洋酒、洋酒空瓶等證物，市值超過2000萬元，林男最後獲緩刑5年，也被裁罰90萬元，

沒想到林男再度重操舊業，從化工原料行購入香料、焦糖、色素、純水和食用酒精，又和同夥到台中各地蒐集使用完畢的空酒瓶和紙箱，再向大陸進口洋酒的瓶蓋封膜、仿冒標籤，及各種進口威士忌的瓶外貼紙、包裝紙盒等多種工具，偽造約翰走路、皇家禮炮、蘇格登等多種假酒，從2021年6月1日起至2023年8月10日被查獲為止，林男將假酒賣給知情的菸酒商、地下酒行，再由他們將成本不到500元的假酒，以每瓶950元到3400元不等的價格賣出，連農會都是受害者。

經警方調查，先後到場查扣林男等人手上超過5000多瓶假酒、上萬空瓶等海量器材，將林男、酒商等人依違反食品安全衛生管理法等罪起訴。

台中地院審理，法官判定林男等人罪證確鑿，依林男依犯發起犯罪組織罪，處2年徒刑，其餘涉案19人遭判4月到6月徒刑不等。可上訴。

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