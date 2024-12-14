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分居4年！台中男「控老婆外遇」堅持離婚　法院卻拒絕了

分居4年！台中男指控老婆外遇「想離婚」　法院1原因拒絕

▲台中一名男子於2018年和來自大陸的女子步入婚姻殿堂，但這對夫妻卻因感情生變而對簿公堂。（示意圖／翻攝Pixabay）

文／CTWANT

台中一名男子於2018年和來自大陸的女子步入婚姻殿堂，但這對夫妻卻因感情生變而對簿公堂。男子聲稱，婚後因文化差異及生活習慣不合，兩人感情日漸疏遠，結婚不到兩年便協議分居，至今已近四年，且他還聽聞女子與某男子有不正常交往，認為婚姻已無法挽回，遂向法院提起離婚訴訟，台中地院近日對此案作出判決。

判決書指出，男子為台灣地區居民，兩人於2018年結婚，但未育有子女。婚後因文化差異及生活習慣不同，男子認為感情逐漸疏離，於2020年與女子協議分居，至今已近4年。男子聲稱，期間女子未在男子父親過世時表示關心，且聽聞女子與其他男性有不正常交往，遂向法院提起離婚訴訟，要求終結這段婚姻。

但女子反駁，兩人婚前曾同居，彼此相處融洽，婚後亦感情良好。女子表示，自己在婚姻期間照顧男子雙親，分擔家務，與男子的父母關係和睦。然而男子母親去世後，男子趕走女子並隱瞞父親去世的消息，導致女子無法參加公公的葬禮。女子更指出，分居是因男子另有外遇，且在婚姻存續期間仍要求與第三者交往。女子強調自己並不希望離婚，分居的目的只是想挽救婚姻。

法院判決指出，《民法》規定，夫妻若有重大事由難以維持婚姻，且該事由可歸責於對方時，才可訴請離婚。法院認定，男子未能舉證證明婚姻破裂的主要責任在女子，且分居是雙方協議的結果，難以認定為婚姻難以維繫的重大事由。

此外，男子指控女子與他人有不正常交往的說法，未能提出具體證據支持，故法院無法採信。法院最終裁定駁回原告的離婚訴訟，認為兩人婚姻並未達到無法挽回的地步，婚姻破裂的主因亦非女子過失。

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