王義川又翻車！公報夾反罷文宣「時間軸」曝光　女鄰長1人扛鍋

記者鄒鎮宇／綜合報導

民進黨立委王義川17日指控，中壢區發放罷免公報竟夾放立委魯明哲反罷文宣，質疑桃園市選委會行政不中立。經查證，是一名女鄰長進入中壢區明德里里長陳朝福的辦公室內，擺拍照片並帶走文宣，此案目前已由桃園地檢署調查中。

回顧此案，王義川17日上午9時16分在threads上傳兩張照片表示，「這是中壢正在發生的事！請桃園市選委會對外說清楚，你們罷免公告可以這樣發歐（喔）？上面還清楚紀錄@鄰@張，鉅細靡遺！」隨後，魯明哲公開3張監視器照片反擊，證明此事為自導自演。

臉書粉專「政客爽」透露，里長陳朝福是民進黨議員張曉昀的親戚，並根據監視畫面釐清15日事件的時間軸：

15日下午4時21分，女鄰長帶著藍營文宣進入還有人的里長辦公室內，並將文宣放到選舉公報上。

15日下午5時58分，1人進入辦公室內，對著擺放好的文宣的桌子拍照。

15日下午6時18分，拍照20分鐘後，由女鄰長收走文宣。

17日上午9時16分，王義川PO文痛批桃園市選委會。

▲政客爽釐清事件時間軸。（圖／翻攝政客爽臉書）



「政客爽」疑惑，是誰給王義川照片，「我覺得最快的方式，就是王義川直接把傳給你照片的人找出來不就知道了？笑死，這麼低劣的手法也就是綠營做得出來」。

國民黨桃園市議員詹江村喊話王義川出來面對，「你這些照片哪裡來的？誰擺拍之後，傳給你抹黑爆料，再由側翼轉貼，由綠媒報導，出來說清楚，主導者是誰？為什麼要作假？」但王義川在各大社群上均未回應。

針對此案，中壢區明德里里長陳朝福17日表示，選舉公報及反罷文宣並未夾送，經調閱里辦公室監視畫面才察覺係某鄰長個人行為，至於王義川以擺拍照片大作文章，藍營市議員詹江村指稱綠營自導自演，他不便置喙，但是非自有公道，監視影片已交由桃園市選委會調查釐清；桃園地檢署表示，已有民眾檢舉告發，目前已受理分案調查中。

陳朝福還說，根本不認識立委王義川，也不清楚他質疑桃園市選委會行政不中立情事；至於藍營市議員詹江村在臉書PO文是綠營刻意操作，根本是選舉奧步一事，陳朝福也表示與詹不熟，也不想被捲入政治操作。