快訊／公報夾反罷文宣畫面曝！女鄰長承認動手腳...檢方要辦了

記者沈繼昌／桃園報導

綠委王義川指中壢區發放罷免公報竟夾放立委魯明哲反罷文宣，質疑桃園市選委會行政不中立；中壢區明德里里長陳朝福今（17）日指稱，選舉公報及反罷文宣並未夾送，經調閱里辦公室監視畫面才察覺係某鄰長個人行為，至於王義川以擺拍照片大作文章，藍營市議員詹江村指稱綠營自導自演，他不便置喙，但是非自有公道，監視影片已交由桃園市選委會調查釐清；桃園地檢署表示，已有民眾檢舉告發，目前已受理分案調查中。

▲針對綠營指稱桃市公報夾反罷文宣，藍營詹江村在臉書回擊是綠營出奧步。（圖／翻攝自詹江村臉書）

中壢區里長陳朝福指出，昨天通知該里鄰長到里辦公室領取選舉公報與投票通知單，但當時文宣並未放在辦公室內，今早才得知有夾帶反罷文宣情況，後來曾到各鄰訪查，未見相關夾帶發送情況。事後向該鄰長詢問，才得知該里僅其中一鄰有此狀況，女鄰長也坦言是個人行為，至於用意為何，鄰長並未說明，僅說是朋友將文宣交給她的，今早已將罷免文宣收回，僅剩公報及通知單留在信箱。

▲中壢區里辦室傳出有鄰長將選舉公報與立委魯明哲反罷文宣夾雜拍照。（圖／里辦公室提供）

陳朝福還說，根本不認識立委王義川，也不清楚他質疑桃園市選委會行政不中立情事；至於藍營市議員詹江村在臉書PO文是綠營刻意操作，根本是選舉奧步一事，陳朝福也表示與詹不熟，也不想被捲入政治操作。

▲中壢區里辦室傳出有鄰長將選舉公報與立委魯明哲反罷傳單夾雜拍照，鄰長刻意將兩者夾雜一起後拍照。（圖／里辦公室提供）

▲中壢區里長陳朝福說，已收回夾雜反罷傳單，目前里民信箱只有選舉公報與通知單。（圖／里辦公室提供）

中壢警方今天派員到里辦公室了解原委，並陪同桃園市選委會人員到里辦公室，陳朝福里長已將監視影片給市選委會人員調查，警方也請示桃園地檢署主任檢察官呂象吾指示，針對上述情節是否違反選罷法；桃園地檢署今天表示，已有民眾檢舉告發，目前已受理分案調查中。