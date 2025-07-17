　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／公報夾反罷文宣畫面曝！女鄰長承認動手腳...檢方要辦了

記者沈繼昌／桃園報導

綠委王義川指中壢區發放罷免公報竟夾放立委魯明哲反罷文宣，質疑桃園市選委會行政不中立；中壢區明德里里長陳朝福今（17）日指稱，選舉公報及反罷文宣並未夾送，經調閱里辦公室監視畫面才察覺係某鄰長個人行為，至於王義川以擺拍照片大作文章，藍營市議員詹江村指稱綠營自導自演，他不便置喙，但是非自有公道，監視影片已交由桃園市選委會調查釐清；桃園地檢署表示，已有民眾檢舉告發，目前已受理分案調查中。

▲針對綠營指稱桃市公報夾反霸文宣，藍營詹江村在臉書回擊是綠營出奧步。（圖／翻攝自詹江村臉書）

▲針對綠營指稱桃市公報夾反罷文宣，藍營詹江村在臉書回擊是綠營出奧步。（圖／翻攝自詹江村臉書）

中壢區里長陳朝福指出，昨天通知該里鄰長到里辦公室領取選舉公報與投票通知單，但當時文宣並未放在辦公室內，今早才得知有夾帶反罷文宣情況，後來曾到各鄰訪查，未見相關夾帶發送情況。事後向該鄰長詢問，才得知該里僅其中一鄰有此狀況，女鄰長也坦言是個人行為，至於用意為何，鄰長並未說明，僅說是朋友將文宣交給她的，今早已將罷免文宣收回，僅剩公報及通知單留在信箱。

▲中壢區里辦室傳出有鄰長將選舉公報與立委魯明哲反霸傳單夾雜拍照。（圖／里辦公室提供）

▲中壢區里辦室傳出有鄰長將選舉公報與立委魯明哲反罷文宣夾雜拍照。（圖／里辦公室提供）

陳朝福還說，根本不認識立委王義川，也不清楚他質疑桃園市選委會行政不中立情事；至於藍營市議員詹江村在臉書PO文是綠營刻意操作，根本是選舉奧步一事，陳朝福也表示與詹不熟，也不想被捲入政治操作。

▲中壢區里辦室傳出有鄰長將選舉公報與立委魯明哲反霸傳單夾雜拍照，鄰長刻意將兩者夾雜一起後拍照。（圖／里辦公室提供）

▲中壢區里辦室傳出有鄰長將選舉公報與立委魯明哲反罷傳單夾雜拍照，鄰長刻意將兩者夾雜一起後拍照。（圖／里辦公室提供）

▲▲中壢區里長陳朝福說，已收回夾雜反霸傳單，目前里民信箱已有捲舉公報與與通知單。（圖／里辦公室提供）

▲中壢區里長陳朝福說，已收回夾雜反罷傳單，目前里民信箱只有選舉公報與通知單。（圖／里辦公室提供）

中壢警方今天派員到里辦公室了解原委，並陪同桃園市選委會人員到里辦公室，陳朝福里長已將監視影片給市選委會人員調查，警方也請示桃園地檢署主任檢察官呂象吾指示，針對上述情節是否違反選罷法；桃園地檢署今天表示，已有民眾檢舉告發，目前已受理分案調查中。 

 【更多新聞】

反罷文宣夾選舉公報！詹江村爆「王義川自導自演」：只為擺拍造謠

自小客掛註銷車牌拒警攔查！蛇行狂逃畫面曝　桃園警鐵腕開罰

被300公斤愛車壓困！騎士骨折家中痛苦哀號　桃園警火速救援

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
579 2 4387 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
妹子控遭撿屍性侵　男同學傻眼「是妳先摸我那的」！
恐怖畫面！見前妻有新歡　他3度買兇殺人
賓士2女慘了！演習停市高開心擺拍　警出手最高開罰33.6萬
一款香料是「抗癌超級食物」！能預防大腸癌
颱風吹破屋頂！台南孝子鋪帆布摔死　98歲老母還不知兒死訊

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／北檢突襲台師大！查扣血液檢體「朝強制、侵占偵辦」

兒盟前社工陳尚潔不認失職害死剴剴　反問法官：我要負什麼責

驚悚畫面曝！見前妻有新歡竟3度買兇殺人　她死裡逃生慘況曝

傳妻「性感露胸」照給閨密邀3P　人夫「戰2女狂衝腦」下場慘了

賓士2女慘了！演習停市高下車開心擺拍　警出手最高開罰33.6萬

颱風吹破屋頂！台南孝子鋪帆布摔死　98歲老母還不知兒死訊

債務談判破局！他撂兄弟狂毆「家人也不放過」　7惡煞被逮

妹子控遭撿屍性侵　男同學傻眼「是妳先摸我那的」！案情大反轉

快訊／公報夾反罷文宣畫面曝！女鄰長承認動手腳...檢方要辦了

快訊／丹娜絲捲走屋頂！台南獨子「爬屋頂蓋帆布」　摔下送醫亡

【令人心痛】台師大女足被逼「抽血換學分」　她摘墨鏡哽咽：該遮掩的不是我

【女足抽血案】哨子都吹了就大聲點！　女足受害學生：要讓做壞事的人害怕

【案情反轉】隔壁狂敲吵鬧！報警發現竟是鄰居求救訊號

【12天狂抽血】台師大學生兩手都是洞！教練嗆休學：抗壓性差

台師大女足被逼「抽血換學分」　她摘墨鏡哽咽：該遮掩的不是我

【血汗陳情】2勇消殉職「市府未給資料」　同事淚：消防員命這麼賤嗎

【掃射瞬間曝】尾隨「鳳梨」阿法座車！槍手騎車犯案後逃逸

GD一舉動融化李洙赫　甜喊「my SUPERSTAR」

【女足抽血案】受害學生質疑教育部「為何現在才罰」　只盼台師大一句誠懇道歉

【小貓可愛癖好】躲凳底玩耍秒變掃地機器人XD

快訊／北檢突襲台師大！查扣血液檢體「朝強制、侵占偵辦」

兒盟前社工陳尚潔不認失職害死剴剴　反問法官：我要負什麼責

驚悚畫面曝！見前妻有新歡竟3度買兇殺人　她死裡逃生慘況曝

傳妻「性感露胸」照給閨密邀3P　人夫「戰2女狂衝腦」下場慘了

賓士2女慘了！演習停市高下車開心擺拍　警出手最高開罰33.6萬

颱風吹破屋頂！台南孝子鋪帆布摔死　98歲老母還不知兒死訊

債務談判破局！他撂兄弟狂毆「家人也不放過」　7惡煞被逮

妹子控遭撿屍性侵　男同學傻眼「是妳先摸我那的」！案情大反轉

快訊／公報夾反罷文宣畫面曝！女鄰長承認動手腳...檢方要辦了

快訊／丹娜絲捲走屋頂！台南獨子「爬屋頂蓋帆布」　摔下送醫亡

快訊／北檢突襲台師大！查扣血液檢體「朝強制、侵占偵辦」

吃到一半「天花板整塊掉落」！竹圍漁港餐廳老闆宣布：全場免單

職棒工會聲援台師大女足抽血事件：體育生不該被例外對待！

兩岸企業家峰會換屆　劉兆玄連任理事長、毛治國任副理事長

「夏日1神器」蝦皮販售竟違規　12賣家被罰了

戰爭與欠稅問題以色列埃拉特港傳周日關閉　但不影響貨櫃進出

跟國手姊姊郭虹廷不聊籃球　郭俊言瓊斯盃砍20分成長人新希望

李連杰「不出席親友喪禮」被罵翻　高EQ發聲：儀式是做給活人看

兒盟前社工陳尚潔不認失職害死剴剴　反問法官：我要負什麼責

「想笑著結束這段旅程」　志田千陽堅持自然體迎戰　最美女雙勇闖日羽8強

【12天狂抽血】台師大學生兩手都是洞！教練嗆休學：抗壓性差

社會熱門新聞

孽子「除夕夜燒三代」6死5傷　槍決遺言很嗆

逼弱女簽「性奴隸條款」狂虐！胖男遭判15年

越女和已婚男友鬧脾氣　爬4樓窗台被救下

鳳梨街頭被開槍　疲老闆IG限動「再繼續啊」秒刪

即／丹娜絲捲走屋頂　台南獨子「爬屋頂蓋帆布」摔死

中壢越式按摩一條街被抄了！香豔辣妹曝光

應召集團老司機包車短褲38E爆乳妹直送

鳳梨迴轉壽司初體驗後　遭開12槍...歐菈疑也在車上

鳳梨遭槍擊新視角曝光！槍手超車狂轟

夜店外賓士車驚見男男交疊　超糗原因曝光

鳳梨遭槍擊「當下沒報案」！1小時後才到警局

快訊／台南女律師成詐團共犯！收押禁見

台北男不願配合城鎮韌性演習　警到場帶上車畫面曝

即／國3北上土城段7車連環撞

更多熱門

相關新聞

大罷免倒數13天！綠營鎖定「9＋3名單」　藍拚投票率

大罷免倒數13天！綠營鎖定「9＋3名單」　藍拚投票率

大罷免首波投票日將在7月26日舉行，藍綠雙方積極部署，綠營鎖定「9＋3名單」全力狙擊，藍營則強調反罷免動員已有起色，士氣回升，但仍要謹慎。

樂天桃猿小編造謠　謝寒冰：預算根本沒刪

樂天桃猿小編造謠　謝寒冰：預算根本沒刪

綠營力挺沈伯洋　王鴻薇：再次上演當年全黨護林智堅一樣

綠營力挺沈伯洋　王鴻薇：再次上演當年全黨護林智堅一樣

勇媽一對多　開嗆綠罷團「國小門口擺攤」

勇媽一對多　開嗆綠罷團「國小門口擺攤」

被抹「批賴清德清算」　陳水扁：節目能這樣做嗎

被抹「批賴清德清算」　陳水扁：節目能這樣做嗎

關鍵字：

綠營通知單夾反霸文宣中壢里長鄰長個人行為桃園市選委會

讀者迴響

熱門新聞

孽子「除夕夜燒三代」6死5傷　槍決遺言很嗆

柬埔寨掃蕩詐騙園區　75名台灣人遭逮

6歲童亂闖醫院病房　殺死7個月女嬰

去年熬過12次辛苦化療 小彤突驚爆：告別式從簡、正在物色塔位

準薇帕大環流將轉彎　紫爆豪大雨炸半台

台中大停水29小時　近16萬戶受影響

男演員撿手機滑倒　墜樓死亡！享年43歲

鳳梨開車遭槍擊辣妻嚇壞　他二度發聲「禍不及家人」

林襄經紀人宣布離開台灣移居蘇州

台中「歡樂3兄弟」笑偷肉蛋　自助泡麵店給7天

逼弱女簽「性奴隸條款」狂虐！胖男遭判15年

普發1萬元喊卡合理嗎？6.2萬人投票結果曝

越女和已婚男友鬧脾氣　爬4樓窗台被救下

25歲鮮肉激吻紅姐！檢驗陽性大崩潰

張善為癱瘓12年近況曝光蜻蜓哥哥曝「斷絕內幕」

更多

最夯影音

更多

【令人心痛】台師大女足被逼「抽血換學分」　她摘墨鏡哽咽：該遮掩的不是我

【女足抽血案】哨子都吹了就大聲點！　女足受害學生：要讓做壞事的人害怕

【案情反轉】隔壁狂敲吵鬧！報警發現竟是鄰居求救訊號

【12天狂抽血】台師大學生兩手都是洞！教練嗆休學：抗壓性差

台師大女足被逼「抽血換學分」　她摘墨鏡哽咽：該遮掩的不是我

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

在家也能享用得來速早餐

在家也能享用得來速早餐

「文里補習班」開課啦！教你如何用微波爐快速做出理想早餐，快來一起上課吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面