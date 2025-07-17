壽豐惡火4死！警消遭疑衝錯地點延誤　消防局曝「2原因」導致

▲▼花蓮消防局表示，因門牌與報案資訊有落差，導致警消抵達正確地點時，火勢已全面燃燒。（圖／花蓮消防局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣壽豐鄉共和村一棟鐵皮加蓋民宅16日凌晨發生嚴重火警，一家六口中四人不幸喪生。事後有家屬與民眾質疑消防救援抵達時間過慢，恐延誤黃金搶救期。對此，花蓮縣消防局出面說明，強調此次，延誤主因並非消防人員怠忽職守，而是報案人因情緒緊張未能準確提供詳細地址，再加上門牌標示與實際行政轄區不符，才導致誤判地點。



根據消防局提供的時間序，16日凌晨0時23分接獲民眾報案，指稱壽豐鄉平和村四區42號發生火災，消防局立即派遣壽豐、吉安、仁里及特搜大隊共18車47人前往救援。消防人員於0時36分抵達報案人提供之報案地點，但現場未見火煙，經消防人員現場搜尋並回撥報案人電話進行釐清，才於0時36分確認實際起火地點為共和村四區42-32號，而非原先通報的平和村42號地址。

▲火災造成四人不幸罹難，僅有49歲蘇姓女子與其60歲丈夫成功破窗逃出。



消防局指出，火警地點實際行政轄區為共和村，但民宅門牌仍標示為「平和村四區」，導致消防人員第一時間受誤導，雖然報案人報稱為「平和村四區42號」，但實際應為「42-32號」，兩者相距約3公里，中間隔了一座懷客橋，車程需5分鐘以上，加上事發地位處狹小巷弄，消防車輛迴轉不易，最終消防人員於0時48分抵達正確地點時，火勢已全面燃燒。



火災造成四人不幸罹難，僅有49歲蘇姓女子與其60歲丈夫成功破窗逃出。其餘四人分別為74歲郭姓父親、68歲蘇姓母親、38歲妹妹與67歲楊姓阿姨，來不及逃生，葬身火場。



花蓮縣消防局強調，火警發生之第一時間即依照通報地址派遣人車前往，並於抵達後未見火煙時，立即擴大搜尋並回撥報案人電話進行確認，並無延誤或疏失。

消防局也呼籲民眾報案時盡量穩定情緒，確認並提供完整門牌資訊與鄰近之地標位置，以利救災人員於第一時間迅速判斷正確位置，爭取黃金救援時間。此外，相關單位亦應儘速釐清門牌標示與行政轄區不符問題，以免未來再發生類似憾事。