台鐵員林站周邊都更招商　要引進影城百貨飯店　

▲台鐵員林站。（資料圖／台鐵提供）

記者李姿慧／台北報導

員林車站周邊地區有機會大變身，為讓閒置土地發揮最大效益、創造更多收益，台鐵公司啟動「員林火車站周邊土地都市更新案」第三次公開招商，公告期即起至10月27日截止，盼透過周邊土地都更招商，引進商場、影城、旅館和辦公大樓，打造車站商業帶。

員林火車站是台鐵中部縱貫線南段首座高架化車站，也是重要的一等站，每天進出旅客超過1.6萬人次。台鐵公司啟動「員林火車站周邊土地都市更新案」，希望藉由都更案重塑車站功能，結合路廊沿線文化資源與區位條件，發展符合站區特性的主題產業，改善周邊商業空間品質，帶動地方繁榮，並為當地帶來更多就業機會，也為台鐵帶來長期性收益。

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台鐵公司說明，本次招商的範圍包括車站後站西側的商業區用地及橋下的車站專用區，總面積約2.7公頃。未來這塊區域可望打造成購物商場、文創基地、影城、辦公大樓或商務旅館等多元複合設施。

橋下空間則規劃可用於停車場、休閒設施或小型商場。整體區域開發規模可達1萬2千坪，預計採設定地上權30年的方式，公開徵選民間業者進行開發與經營。

根據台鐵公司規劃，將舉辦兩場招商說明會，其中彰化場將於7月21日登場，台北場7月28日舉辦，報名分別於7月20日、27日截止，招商說明會皆採線上報名。