普發1萬元恐喊卡合理嗎？6.2萬人表態了　「投票結果」一面倒

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

近期普發現金議題掀起討論，行政院長卓榮泰批評在野立委違憲違法，普發現金每個人只能買個遙控飛機或冰箱，對國家沒幫助。就有YouTube頻道發起投票「三讀通過普發10000 ，現在恐喊卡，你認為合理嗎？」截至17日下午4點，有88%網友認為「不合理，都是民進黨計謀」；10%網友認為「合理，不應該讓藍白得逞。」

YouTube頻道《鄉民大學問》15日發起投票「三讀通過普發10000 ，現在恐喊卡，你認為合理嗎？」選項包括「合理，不應該讓藍白得逞」、「不合理，都是民進黨計謀」、「沒意見」，截至17日下午4點，有6.2萬人參與投票。

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其中，有88%的網友都投「不合理，都是民進黨計謀」，10%網友則投「合理，不應該讓藍白得逞」。投不合理的人紛紛留言直呼，「不想領的，就捐出去，很多慈善機構很樂意有人捐錢幫助慈善團體」、「超徵的稅，還給繳稅的人民！」「還稅於民，天經地義。」

還有人直呼，「立院通過的可以不執行？行政權高於民意機關？」「支持還錢於民，我要領一萬元」、「這些超徵的錢，我寧願政府發給我們，我們拿來去繳交漲價電費」、「我很窮，我需要一萬」、「至少底層的人都拿得到，辛苦的護理人員、辛苦的消防隊員、辛苦的勞工階層，大家都是用命在拼生活。」