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台語也能趣味導覽！　台南山上水道館培訓教師闖關學歷史練母語

▲山上水道博物館首辦台語文闖關導覽師資培訓，結合母語教育與歷史場域。（記者林東良翻攝，下同）

▲山上水道博物館首辦台語文闖關導覽師資培訓，結合母語教育與歷史場域。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為強化台語教育與文化場域的結合，台南山上花園水道博物館首度辦理「台語文闖關導覽師資培訓」，以沉浸式教學策略，培養教師以台語進行導覽與教學的能力，打造母語學習與歷史教育融合的新典範。

▲山上水道博物館首辦台語文闖關導覽師資培訓，結合母語教育與歷史場域。（記者林東良翻攝，下同）▲山上水道博物館首辦台語文闖關導覽師資培訓，結合母語教育與歷史場域。（記者林東良翻攝，下同）

本次培訓設計三項以水道歷史為基礎的趣味關卡，包括「喝牌拼輸贏」、「送水勇筋路」及「掔準練手骨」，內容結合語言應用、館區建築認識與邏輯策略思考。參與教師分隊進行分組競賽，透過全台語指令與核心句型引導，讓學員在模擬水道運作流程中，認識快濾池、快濾筒室、送出唧筒室與山上淨水池等日治時期建物功能與歷史脈絡。

▲山上水道博物館首辦台語文闖關導覽師資培訓，結合母語教育與歷史場域。（記者林東良翻攝，下同）

課程同時導入沉浸式語言教學，鼓勵教師依學童程度調整語言使用比例，包括全台語、半台語或台語輔助華語等教學模式，提升學生自然使用母語的機會。培訓對象以未來推動校園本土語言課程的教學人員為主，內容涵蓋語言意識、教案設計與現場實作等模組，著重實務導向與文化脈絡連結。

▲山上水道博物館首辦台語文闖關導覽師資培訓，結合母語教育與歷史場域。（記者林東良翻攝，下同）

山上水道博物館表示，園區內多項歷史建物具高度教育價值，適合搭配分齡分級教學推廣母語。未來將持續攜手語言教育工作者，拓展博物館在台語教育上的功能與參與度，成為語言學習與地方文化傳承的重要平台。

▲山上水道博物館首辦台語文闖關導覽師資培訓，結合母語教育與歷史場域。（記者林東良翻攝，下同）

館方也預告，自8月起，台語闖關導覽將正式對外開放，學校團體可預約參與，透過導覽體驗與遊戲互動，讓學生在學習台語的同時，更深入理解台南地區水資源歷史，實踐語言與地方知識並進的學習目標。

▲山上水道博物館首辦台語文闖關導覽師資培訓，結合母語教育與歷史場域。（記者林東良翻攝，下同）

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