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和男友凌虐5歲兒！電擊+膠帶封嘴...陽台罰站整夜　惡母下場曝

▲台南高分院認定林男與蔡女聯手凌虐男童，不採信其「只是管教」說法，二審駁回上訴，仍維持判刑9月。（圖／記者林東良翻攝）

▲台南高分院認定林男與蔡女聯手凌虐男童，不採信其「只是管教」說法，二審駁回上訴，仍維持判刑9月。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南市一名5歲男童遭母親蔡女與同居林男長期虐待，不僅被鐵衣架打傷、電蚊拍電擊、口鼻被膠帶封住，還曾被雙眼矇住強迫站上高椅子，重摔落地致全身瘀傷，台南地院審理後依傷害幼童身心發展罪等判兩人各9月徒刑，林、蔡不服提上訴，台南高分院認原判決無違誤駁回上訴。

根據判決，林姓男子（33歲）與蔡姓女子（28歲）在2024年4月至7月間同住台南善化，蔡女育有男童一人。期間兩人以不求人、鐵衣架、拳頭等毆打男童，甚至使用膠帶封住嘴巴、玩具手銬綑綁手腳，並曾讓男童在陽台罰站過夜。某次更以布條矇住雙眼，要他站上高椅半蹲，導致跌落受傷。

社工在案發後介入發現男童全身多處新舊瘀傷，包括臉部、背部、腹部、四肢等，立即安置並通報檢警。全案由台南地檢署提起公訴，並經社會局與醫師會勘，確認男童遭長期身心虐待。

台南地院依《兒童及少年福利與權益保障法》第112條第1項第3款之「傷害兒童身心發展」罪，判處林、蔡各9月徒刑。2人認判刑過重不服上訴，希望改判6月。台南高分院審酌證據後，法官仍認為男童年僅5歲，無編造能力，相關供詞、對話紀錄與傷勢相符，且行為顯與教育目的無關，一審認事用法無違誤，判刑無不當，駁回上訴。

台南高分院指出，兩被告辯稱只是「不當管教」，法官不採信。醫師報告亦顯示男童情緒反應異常，經評估符合兒少法所稱「妨害身心發展」。考量兩人坦承部分行為，一審量刑時已有斟酌，全案仍可上訴。

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