【廣編】RM 33-03自動上鍊腕錶　精妙圓形設計中的造物哲學

▲RICHARD MILLE全新RM 33-03自動上鍊腕錶，推出全五級鈦合金款以及Carbon TPT®碳纖維搭配5N紅金款兩款。

圖、文／RICHARD MILLE提供

RICHARD MILLE全新RM 33-03自動上鍊腕錶，傳承品牌的工藝與美學，融合人體工學與動感線條，延續經典圓形錶款精髓。此作提供兩種款式：全五級鈦合金款，以及Carbon TPT®碳纖維搭配5N紅金款，直徑41.7毫米、厚度僅9.7毫米，纖薄輕巧，兼具運動感與奢華質感。

新款搭載的RMXP3鏤空自動上鍊機芯僅厚3.28毫米，配備鉑金微型擺陀與雙向自動上鍊系統，高效蓄能並穩定傳輸動力，提供逾40小時動力儲存。日期顯示設於5點鐘位置，小秒針位於6點鐘，向經典製錶致敬的同時，增添動感美學。機芯結構採用鈦合金底板與橋板，經黑色PVD和Titalyt®處理，確保強度、精度與穩定性。腕錶錶殼線條融合酒桶型輪廓與圓形設計，經緞面與拋光處理，層次豐富，並以品牌標誌性的鈦合金花鍵螺絲固定。兩款材質均具有輕盈、抗刮的特性，搭配流線型錶帶與五級鈦合金折疊扣，佩戴舒適穩固。

Cécile Guenat指出，這款作品將優雅、工藝與創新融為一體，鏤空設計呈現層次感與光影美學，體現RICHARD MILLE對當代高級製錶的探索與突破。