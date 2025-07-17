　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

【廣編】RM 33-03自動上鍊腕錶　精妙圓形設計中的造物哲學

▲▼RICHARD MILLE,RM 33-03,腕錶,鈦合金,碳纖維,傳輸動力。（圖／業者提供）

▲RICHARD MILLE全新RM 33-03自動上鍊腕錶，推出全五級鈦合金款以及Carbon TPT®碳纖維搭配5N紅金款兩款。

圖、文／RICHARD MILLE提供

RICHARD MILLE全新RM 33-03自動上鍊腕錶，傳承品牌的工藝與美學，融合人體工學與動感線條，延續經典圓形錶款精髓。此作提供兩種款式：全五級鈦合金款，以及Carbon TPT®碳纖維搭配5N紅金款，直徑41.7毫米、厚度僅9.7毫米，纖薄輕巧，兼具運動感與奢華質感。

新款搭載的RMXP3鏤空自動上鍊機芯僅厚3.28毫米，配備鉑金微型擺陀與雙向自動上鍊系統，高效蓄能並穩定傳輸動力，提供逾40小時動力儲存。日期顯示設於5點鐘位置，小秒針位於6點鐘，向經典製錶致敬的同時，增添動感美學。機芯結構採用鈦合金底板與橋板，經黑色PVD和Titalyt®處理，確保強度、精度與穩定性。腕錶錶殼線條融合酒桶型輪廓與圓形設計，經緞面與拋光處理，層次豐富，並以品牌標誌性的鈦合金花鍵螺絲固定。兩款材質均具有輕盈、抗刮的特性，搭配流線型錶帶與五級鈦合金折疊扣，佩戴舒適穩固。

Cécile Guenat指出，這款作品將優雅、工藝與創新融為一體，鏤空設計呈現層次感與光影美學，體現RICHARD MILLE對當代高級製錶的探索與突破。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
579 2 4387 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
iPhone省電秘訣曝光　只要隨手1個小動作
台積電今年股利發18元！　財務長：明年至少20元
普發1萬元喊卡合理嗎？　6.2萬人表態「結果一面倒」
林采緹比基尼太小件「掉出超兇身材」！自拍狂被亂入
經濟部稱光電板已清理99%　黃國昌秀慘況打臉
演習警報響！2女「市民高架」下車拍照　眾人看傻

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

【廣編】RM 33-03自動上鍊腕錶　精妙圓形設計中的造物哲學

漢堡王「暑期優惠券」改版加碼　12款單人套餐下殺99元起

首家「大全聯」招牌掛上！29年大潤發8/1前走入歷史

去韓國不只要買瘋還要刷對卡！中信LINE Pay Visa卡LINE POINTS回饋最高30%　旅費狂省一波

北部7縣市注意！2大外送平台下午1點起暫停服務

新光三越董座爭奪戰落幕　吳東昇續任　吳昕陽升任副董

拿坡里「2大優惠」明天開跑　大披薩特價199元、炸雞桶6折

網怨麥當勞「外送杯蓋變紙封膜」飲料超會灑　實測結果曝光

東森臺大科研成果再突破　守護熟齡健康

韓國肯德基「肉汁薯泥咔啦雞腿堡」登台　業者證實：7/29開賣

【令人心痛】台師大女足被逼「抽血換學分」　她摘墨鏡哽咽：該遮掩的不是我

【女足抽血案】哨子都吹了就大聲點！　女足受害學生：要讓做壞事的人害怕

【案情反轉】隔壁狂敲吵鬧！報警發現竟是鄰居求救訊號

【12天狂抽血】台師大學生兩手都是洞！教練嗆休學：抗壓性差

台師大女足被逼「抽血換學分」　她摘墨鏡哽咽：該遮掩的不是我

【血汗陳情】2勇消殉職「市府未給資料」　同事淚：消防員命這麼賤嗎

【掃射瞬間曝】尾隨「鳳梨」阿法座車！槍手騎車犯案後逃逸

GD一舉動融化李洙赫　甜喊「my SUPERSTAR」

【女足抽血案】受害學生質疑教育部「為何現在才罰」　只盼台師大一句誠懇道歉

【小貓可愛癖好】躲凳底玩耍秒變掃地機器人XD

【廣編】RM 33-03自動上鍊腕錶　精妙圓形設計中的造物哲學

漢堡王「暑期優惠券」改版加碼　12款單人套餐下殺99元起

首家「大全聯」招牌掛上！29年大潤發8/1前走入歷史

去韓國不只要買瘋還要刷對卡！中信LINE Pay Visa卡LINE POINTS回饋最高30%　旅費狂省一波

北部7縣市注意！2大外送平台下午1點起暫停服務

新光三越董座爭奪戰落幕　吳東昇續任　吳昕陽升任副董

拿坡里「2大優惠」明天開跑　大披薩特價199元、炸雞桶6折

網怨麥當勞「外送杯蓋變紙封膜」飲料超會灑　實測結果曝光

東森臺大科研成果再突破　守護熟齡健康

韓國肯德基「肉汁薯泥咔啦雞腿堡」登台　業者證實：7/29開賣

蔣萬安當面劍指賴清德「團結不是用講的」　一家人槍口絕不對內

男吸金10億！再架幽露電商平台洗錢300億　遇警「裝送外賣」被捕

精準命中！綠支持者吐口水到嘴裡　葉元之喊：滿噁心的但不怪她

10名陸配放棄台灣身分！陸委會：在對岸還有福利、財產要繼承

不讓監票員在工作地投票挨轟　中市選委會：已造冊完畢可投票

為學妹挺身而出！簡奇陞揭女足抽血黑幕：我是那根敲不斷的釘子

小嫻離台進修音樂哭了！　淚崩全被拍：我真的太感動

一票人不知道！「韓國1神店」超越日本　網大推：逛到出不來

杭州自來水突飄「老鼠屍臭味」　居民全嚇瘋：去超市搶買飲用水

橫濱牛排再推平日午餐不限時「爽吃6小時」　4分店7/31前限定

【女足抽血案】受害學生質疑教育部「為何現在才罰」　只盼台師大一句誠懇道歉

消費熱門新聞

首家「大全聯」招牌掛上！29年大潤發8/1前走入歷史

網怨麥當勞「外送杯蓋變紙封膜」飲料超會灑　實測結果曝光

拿坡里2大優惠限時2周開跑

7-11飲料任兩件最低0元起！超商優惠來了　萊爾富泡麵買1送1

韓國肯德基肉汁薯泥咔啦雞腿堡登台　業者：7/29開賣

修杰楷也在穿的「軟實力」！​NB頂級緩震跑鞋1080v14跑出生活節奏感​

漢堡王暑期優惠券改版加碼

北部7縣市注意！2大外送平台下午1點起暫停服務

樂檸漢堡推出3款珍奶堡

麥當勞全新熔岩起司排堡7/16開賣

肯德基「3大優惠券」今天限量領

新光三越吳昕陽升任副董兼總經理

去韓國不只要買瘋還要刷對卡！中信LINE Pay Visa卡LINE POINTS回饋最高30%

正德防火用新科技造全方位防護

更多熱門

相關新聞

RICHARD MILLE致敬利曼經典賽

RICHARD MILLE致敬利曼經典賽

第12屆Le Mans Classic利曼經典賽甫圓滿落幕，自2002年起成為這一項每兩年舉辦賽事合作夥伴的RICHARD MILLE，再度熱情參與，並推出全球限量150只的RM 30-01 Le Mans Classic腕錶，致敬Le Mans Classic利曼經典賽，錶款融入此盛事的代表性的綠色與白色配色，並點綴橙色細節，充滿活力的設計呼應賽事的澎湃激情。

「詹皇」攜手RICHARD MILLE

「詹皇」攜手RICHARD MILLE

BMW天然纖維材質取得突破

BMW天然纖維材質取得突破

潘瑋柏戴4000萬陀飛輪打網球

潘瑋柏戴4000萬陀飛輪打網球

RICHARD MILLE公主拉力賽　100%專屬女性的非凡時刻

RICHARD MILLE公主拉力賽　100%專屬女性的非凡時刻

關鍵字：

RICHARD MILLERM 33-03腕錶鈦合金碳纖維傳輸動力

讀者迴響

熱門新聞

孽子「除夕夜燒三代」6死5傷　槍決遺言很嗆

柬埔寨掃蕩詐騙園區　75名台灣人遭逮

6歲童亂闖醫院病房　殺死7個月女嬰

準薇帕大環流將轉彎　紫爆豪大雨炸半台

去年熬過12次辛苦化療 小彤突驚爆：告別式從簡、正在物色塔位

台中大停水29小時　近16萬戶受影響

男演員撿手機滑倒　墜樓死亡！享年43歲

鳳梨開車遭槍擊辣妻嚇壞　他二度發聲「禍不及家人」

台中「歡樂3兄弟」笑偷肉蛋　自助泡麵店給7天

林襄經紀人宣布離開台灣移居蘇州

逼弱女簽「性奴隸條款」狂虐！胖男遭判15年

越女和已婚男友鬧脾氣　爬4樓窗台被救下

25歲鮮肉激吻紅姐！檢驗陽性大崩潰

被爆亂當學生　劉錦璋嗆「就是要教訓你」

印航錄音　機長「切斷燃油」害空中熄火

更多

最夯影音

更多

【令人心痛】台師大女足被逼「抽血換學分」　她摘墨鏡哽咽：該遮掩的不是我

【女足抽血案】哨子都吹了就大聲點！　女足受害學生：要讓做壞事的人害怕

【案情反轉】隔壁狂敲吵鬧！報警發現竟是鄰居求救訊號

【12天狂抽血】台師大學生兩手都是洞！教練嗆休學：抗壓性差

台師大女足被逼「抽血換學分」　她摘墨鏡哽咽：該遮掩的不是我

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

在家也能享用得來速早餐

在家也能享用得來速早餐

「文里補習班」開課啦！教你如何用微波爐快速做出理想早餐，快來一起上課吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面