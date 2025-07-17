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桃園選舉公報綁反罷文宣？　詹江村報案揭真相轟「王義川自導自演」

▲王義川質疑桃園市選委會罷免公告竟連同反罷文宣發送。（圖／翻攝自Threads／王義川）

▲王義川質疑桃園市選委會罷免公告竟連同反罷文宣發送。（圖／翻攝自Threads／王義川，下同）

記者郭運興／台北報導

首波罷免案7月26日登場，各選委會陸續發送罷免選舉公報，不過民進黨立委王義川今（17日）貼出照片指控，桃園市選委會寄送通知單時，竟將反罷文宣綁在一起發送。對此，國民黨桃園市議員詹江村回擊，王義川自導自演！明德里里長陳朝福是民進黨議員的親戚，該里長在家中辦公室，將投票通知單夾入反罷文宣，拍照傳給王義川，只為擺拍造謠，報案之後，警察去里長家調查，里長承認是他的辦公室，但不知道是誰夾的，只是拍照散布出去而已。

民進黨立委王義川今日在社群平台貼出照片指控，桃園市第三選區（中壢）罷免選舉公報被跟該選區藍委魯明哲「不同意罷免」文宣綁在一起發送，他怒轟「罷免公告可以這樣發」？要求桃園市選委會對外說清楚。

對此，詹江村回擊表示，民進黨奧步再出，村長爆料，從不翻車，王義川自導自演，製造魯明哲傳單夾帶投票通知單，再發文攻擊行政不中立！

詹江村表示，中壢的民進黨議員張曉昀的親戚，明德里里長陳朝福，陳朝福里長自己在家中辦公室，將投票通知單，夾入魯明哲的反罷免文宣，拍照之後再將相片傳給王義川爆料，但卻連一張都沒發出去，只是為了擺拍造謠之用，建請檢察官將里長陳朝福跟王義川收押禁見。

詹江村也提到，報案之後，警察去里長家調查，里長承認那是他的辦公室，但不知道是誰夾的，里長說沒發出去，只是拍照散布出去而已。

另外，桃園市選委會指出，本次罷免案罷免公告及投票通知單分送作業，援例由各區公所轉請里、鄰長協助分送至家戶。為維護分送作業的行政中立，中壢區公所本次並於送達上開資料予里長時，特別檢附「維持行政中立」之宣導單張。

針對網傳中壢區個案，桃園市選委會已再次函文請各區公所務必注意行政中立，並責請中壢區公所再次提醒所有里長，務必注意嚴守行政中立外，另請中壢區公所確實調查個案情況，該里剩下尚未發送之罷免公告及投票通知單，將請中壢區公所改由里幹事發送。

▲▼王義川質疑桃園市選委會罷免公告竟連同反罷文宣發送。（圖／翻攝自Threads／王義川）

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