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千位作家「筆桿接力」挺罷免　陳慕義、楊双子、朱宥勳現身紀錄片

▲「筆桿接力，罷免到底」迷你紀錄片，作家楊双子、朱宥勳、陳慕義參與。（圖／翻攝自YouTube／湠臺灣電影thuànnTAIWAN）

▲「筆桿接力，罷免到底」迷你紀錄片，作家朱宥勳、陳慕義、楊双子參與拍攝。（圖／翻攝自YouTube／湠臺灣電影thuànnTAIWAN）

 記者郭運興／台北報導

今年4月台灣文學作家連署發動「筆桿接力罷免到底」創作接力活動，至今已超過破千位作家參與，而湠臺灣電影近日也宣布拍攝迷你紀錄片為此宣傳，首波公開片段可以看見例如楊双子、朱宥勳、陳慕義等知名作家率先參與，他們也用各自角度分享對大罷免的看法，喊話投下同意罷免票，小說家朱宥勳更表示「大罷免志工們在做的事情是增加中共入侵的成本、延緩戰爭的發生，大家手上有個比子彈還要可怕的東西就是選票，讓台灣回到想要的未來」。

2025年4月2日起，台灣文學作家連署支持罷免運動的發起小組，發動「筆桿接力罷免到底」創作接力活動，鼓勵所有創作者，在社群上發表與大罷免運動有關的創作，至今已有破千位作家參與。

湠臺灣電影7月發文宣布將拍攝迷你紀錄片宣傳，他們表示，由文學場域發起的「筆桿接力，罷免到底」，已匯聚超過千位作家、三百篇響應作品，展現出文化界空前的、沛然的、守護台灣的決心與熱情。

湠臺灣電影表示，現在，大罷免行動已邁入最關鍵的第三階段，7月26日，大規模的罷免投票！他們深受強韌的公民運動所感動，更覺「筆桿接力」作家們的勇敢現身，需要更多的推播擴散，讓更多人看見聽見。因此，策劃了一系列迷你紀錄片，讓每位作家以約三分鐘的影像篇幅，分享他們對大罷免的想法、以及個人書寫與民主實踐之間的聯繫，希望讓更多人理解、看見、並參與這場史詩一般的民主行動。

其中，楊双子、朱宥勳、陳慕義、李昂、謝宜安、李勤岸、任明信、煮雪的人、柏森、盛浩偉等作家率先參與與真摯發聲。

小說家楊双子老師於紀錄片表示，創作是很政治的事，沒辦法說文學歸文學、創作歸創作或漫畫歸漫畫，然後政治歸政治，從來沒有這回事，從自己接觸文學的時候，所有人都在講文學歸文學、政治歸政治，可是至少在這次大罷免之後，自己覺得下一個世代的寫作者，應該不會再說這句話了。

楊双子表示，現在可喜的是大家都覺得自己是台灣人，接下來要找到的是彼此可以找到共同的方向，如果是台灣人，是不是應該誠實地面對現實，唯一用砲彈對著台灣的敵國就是中國，第三階段是真正進到投票所去投票，當覺得無力，做什麼都沒有任何用處的時候，必須找到自我意義去活下去，只要相信這些就是不適任的立委，那就走到投票所投下同意罷免，在行動中就決定、實踐了是一個什麼樣的人。

演員、作家陳慕義表示，自己無論如何一定要支持大罷免，第一階段的大罷免比較簡單，但到了第二階段才突然發現哪有一個公民駐足在街上實踐公民權利，竟然會收到這麼大的攻擊，包括行政權的阻擋與污辱，這是真的很嚴重。

陳慕義強調，大家這樣好不好，第三階段去投票，常說台灣是一隻大鯨魚，大家全部去投票把那些立委罷免，就像鯨魚大尾巴拍一下把海浪打上來、打大一點，大罷免大成功。

小說家、Youtuber朱宥勳表示，台灣文學長久以來，有一個強烈的現實傳統，就是從賴和以降，都會說台灣文學應該要處理現實議題，可是自己後來覺得有某些現實其實沒有人去碰，其中軍事議題就是，嚴格說起來，戰爭這個行為雖然它很殘酷、很多負面的因素，但不談這件事，比較像是知識份子畫地自限。

朱宥勳表示，去年青鳥行動開始，自己第一個意識覺得「不行，這一屆國會有問題，因為他們很像是某種邪惡的倉鼠，把所有食物都塞到自己的嘴巴裡，也不管能不能消化」，大家不覺得立法院很像這樣嗎？

朱宥勳說，自己用最善意的角度看，如果相信國民黨立委沒有真的要投共的話，那為什麼現在會這麼做？顯然是覺得這麼做也沒關係，而且他們選民覺得這樣是沒問題的，但如果夠多的選民只要知道一個方向「應該做某些準備是好的」，那國會生態就不應該長這個樣子。

朱宥勳再說，當台灣這些文化深入到生活當中，自然台灣會變成一個非常堅強的島嶼，自然知道是誰在說謊，現在不是開槍才是戰爭、不是飛彈掉下來才是戰爭，戰爭早在第一聲槍響之前就開始了，有人說討論這些事情，就是離戰爭越來越近，自己反而覺得討論這些事情，只是因為大家終於不再繼續當鴕鳥了。

朱宥勳強調，今天不管藍白立委是不是有親共投共的意圖，實際上在做的就是在加速戰爭的發生，而大罷免的這些志工們，要把這些人罷免掉，把這些法修回來，這些在做的事情是增加中共入侵的成本、延緩戰爭的發生，在這種狀況下希望大家可以出來投下這一票，手上有一個比子彈還要可怕的東西就是選票，讓大家重新地校正台灣的歷史軌道，回到想要的未來。

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