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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「借錢求還錢還被罵」　柯志恩：蘇貞昌普發現金卓榮泰做不到？

▲▼柯志恩 質詢 大法官被提名人 立法院 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委柯志恩。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

行政院長卓榮泰今（17日）宣布，政府已經沒有多剩的錢可以普發1萬，如果要照案對全民普發1萬，行政院勢必得舉債。國民黨立委柯志恩對此表示，110至113年課稅超收1.8兆元，拿其中2350億給全民有正當性與政策效益，「為何前院長蘇貞昌做得到，卓榮泰做不到？」卓揆的說法似乎是，「有人欠我錢，現在他手上有錢，我要他還，他說手上的錢已經規劃好要怎麼用了，如果還了我，他還要再借錢，罵我不道德，希望我能聽他的。」

卓榮泰上午指出，普發1萬是違反憲法與預算法，外傳中央政府「超徵」一兆八千億元，但其中有2804億元是撥給地方政府，1957億元撥給特種基金，因此中央政府只剩下1兆3946億元。加上政府這四年來增加債務還本1838億元，減少融資調度7094億元，因此還要扣掉「替子孫還債」一共8932億元。

卓榮泰說，剩餘款項繼續扣除戰機特別預算、疫後特別預算等項目，中央可運用餘額只剩下4436億元，但是藍白在立法院通過總金額高達5450億元「包含普發現金」的特別條例後，前後相減，如果要普發1萬，還需舉債1014億元，成為負值，自己對是否要普發現金非常天人交戰。

柯志恩痛批，真正法盲、心也盲的，恐怕正是卓榮泰自己。因蔡政府早有前例，新加坡、南韓、港澳也都實施普發。難道卓院長比蔡英文與蘇貞昌更有道德潔癖？也比新加坡總理黃循財和韓國總統李在明更有財政紀律？卓院長提及「110年至113年實徵稅收多於預算，約超收1兆8707億元」，並扣除還債、戰機採購與地方分配等支出，推估餘額4436億元，又稱若依立院通過版本支出5450億元，恐須舉債約1014億元。

柯志恩說，表面上數字正確，卻刻意忽略幾項重要事實，第一、114年度預算預估有984億元剩餘；第二、戰機採購共計66架，目前僅交付1架，執行不如預期，150億預算今年不一定全數執行；第三、今年稅收仍有超徵可能。換言之，若加計984億賸餘與戰機採購延宕所節省的支出，或許不必舉債。

「蘇院長做得到，為什麼擁有史上最多總預算的卓院長做不到？」柯志恩直言，最近卓院長針對發現金發言甚多，但都搞混憲法和預算法91條的規定，他應請教蘇前院長普發6千元的決策思考，說白一點，110至113年課稅超收1.8兆元，拿其中2350億給全民，不論是應急、刺激消費或活絡經濟，皆有其正當性與政策效益，這樣的作法，何錯之有？又有何不道德之處？

柯志恩比喻，「卓揆的說法似乎是，有人欠我錢，現在他手上有錢，我要他還，他說手上的錢已經規劃好要怎麼用了，如果還了我，他還要再借錢，罵我不道德，希望我能聽他的。」說到底，普發現金並非財政做不到，而是執政黨不為也，卓院長真正的「內心交戰」是政治利益，哪是舉債與否？否則政院為何要提出4100特別預算？試問，如果4100億舉債有道理，2350億舉債就沒道德？這是什麼邏輯？希望卓院長放下成見與算計，想想那筆一萬元對多數庶民而言，是多麼實際、珍貴的一筆收入。

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