遇瘋狂追求者！櫃姐嚇到邊睡邊哭　恐嚇「不能跟老公有肌膚之親」

▲台中某百貨金飾櫃位的2名已婚櫃姐，遭一名古男瘋狂追求，甚至恐嚇不能跟丈夫有肌膚之親，要求離婚。（示意圖／記者姜國輝攝）



記者許權毅／台中報導

台中一名古男至某百貨公司買金飾後，對2名櫃姐產生好感，竟開始密集送禮、盯梢，古男得知櫃姐已婚，竟然要櫃姐「不能跟丈夫有肌膚之親」，還要求對方離婚，2名櫃姐被騷擾超過1個月，還發現古男臉書有偷拍自己腿部的照片，壓力大到睡不著、邊睡邊哭。台中地院近日依跟騷法處古男拘役40日，可易科罰金。

檢警查出，古男是自2022年到某百貨公司知名金飾店購買商品，隔年1月開始送禮給2名櫃姐。櫃姐A說，古男自從來消費後，就常常來找自己，因上班不能收禮，古男還會將禮物放在櫃檯就離去，自從報案後，古男仍每天出現在百貨內4、5次，故意吸引注意力，像是揮手、比YA，或站在一旁盯梢，也會打給百貨公司確認有沒有上班。

古男得知櫃姐A已婚，便常常說「好好處理婚姻，離婚再跟我交往，不能跟丈夫有肌膚之親，要好好處理，免得更多憾事發生」，讓櫃姐A身心恐懼。

櫃姐B則說，當時古男第一次來消費時，是由自己接待，後來古男就會開始送禮物，包含飲料、食物，甚至黃金戒指，如果不收下，古男就會說「不給面子」，古男會直接在店內待上許久，盯著自己的腿部看。

櫃姐B說，古男曾在聖誕節問能不能當他女朋友，但已經明確告知已婚，別再騷擾，古男還是持續騷擾，或是詢問櫃姐A的事情，數次請保全要求古男離開，古男仍不走，甚至出言辱罵。

2名櫃姐後來查到古男的臉書，竟然發現古男偷拍2人腿部直接放在臉書，下一張照片還就是古男的生殖器，嚇得無法入睡，甚至邊睡邊哭、做惡夢，決定報案提告。

古男坦承愛慕2名櫃姐，但辯稱都是要購買金飾、單純買東西才會去商場，沒有騷擾行為。當時收到警方通知書，才會去店內要找櫃姐A，要請他撤銷報案，要當面談，卻被警方依現行犯逮捕，否認犯罪。

台中地院認為，古男自承對2名櫃姐萌生愛意，欲追求，但2名告訴人已經明確表達不願意接受，古男仍持續出現在告訴人工作場域，導致告訴人心生畏懼，客觀上有跟蹤騷擾之行為，依跟騷法各處拘役30日、20日，應執行40日，可易科罰金。