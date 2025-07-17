領基本薪資「同事卻超拚」　過來人曝關鍵：底氣不取決於薪水

▲領基本薪資的話，工作會很拚嗎？（示意圖／記者鄺郁庭攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

如果領的是基本薪資，上班會做好做滿嗎？還是會當薪水小偷？近日有網友發文表示，她最近面試時，發現好幾家公司都是給基本薪資，但工作根本沒有比較輕鬆，大家會因為薪水較低而選擇「做自己」嗎？貼文曝光後，引起討論。

這名網友在Dcard上，以「想問領基本薪資的人真的敢耍廢嗎」為標題發文，提到她之前的薪資是38K至43K左右，但因為要輪班、一個禮拜只能休息一天，而且內部也有很多問題，所以她後來便離職，並想找固定周休、不要太累的工作。

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原PO後來接連面試了幾家公司，甚至也有試做，但她卻發現，就算領的是基本薪資，工作也沒有比較輕鬆，老闆好像還是想要員工做好做滿，甚至配合加班。她納悶，明明領的薪資都一樣，不知為何大家卻都很拚？大家真的會因為薪水比較低，而勇敢做自己嗎？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「領最低的基本薪資，不如去打工，時間到閃人，會的還不用多，時間還可以自己排，打兩份工隨便都比基本薪資高」、「其實薪水越高的工作越輕鬆，越能擺爛做自己，這是我做過10份以上工作的經驗」、「看是什麼工作吧，我做櫃檯沒人就大摸魚，副業的訊息都上班回，被辭掉就算了，反正薪水那麼低」。

也有網友指出很拚的原因，「薪資較低=取代性較高，太做自己就會被請走囉！外面有大把的人可以取代」、「我覺得底氣不取決於薪水，而是取決於能力跟獨特性欸」。