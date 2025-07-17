傳說級三寶！市民高架皮卡停路中「下車撿東西」　害3車連環撞

記者張君豪／台北報導

北市市民高架道昨（16日）23時許發生一起3車連環追撞事故，肇因楊姓男子（32歲）酒後開皮卡上路，行經市民高架時車上物品掉落，他竟然直接臨停撿東西，導致後方包括賓士在內的3輛車反應不及連環追撞。警方到場後酒測，發現楊男酒測值達0.21mg/L觸犯公共危險罪，依法逮捕移送台北地檢署偵辦。

▲貨車司機楊男酒駕上路在高架道路上違停釀3車追撞，恐面臨高額維修費用求償。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

松山警方查出，楊姓貨車駕駛當時沿市民高架道東往西方向直行，途中因車上物品掉落，竟於車道中央臨停並下車撿拾。後方自小客車駕駛白男（29歲）因見前方內車道有貨物緊急煞車，並將車頭右轉閃避楊男和貨品，但車輛隨即遭後方第三、第四輛自休旅車追撞。

第三車陳女子（31歲）當時沿同向同車道直行時，反應不及煞車，左前車頭追撞前方小客車右後側。王男（28歲）在後方同樣反應不及，車頭也撞上白男駕駛的自小客車，這起3車連環追撞事故造成陳女因撞擊力道猛烈、安全帶勒住肩頸受到輕傷，所幸並無大礙。反倒是酒駕違規停在市高快速道路上拾撿物品的楊男貨車未受波及。

轄區北市松山警方到場：對四名駕駛進行酒測，僅貨車司機楊男酒測值達0.21mg/L，其餘三人酒測均為0。警方依《刑法》公共危險罪將楊男移送法辦，並提醒駕駛人，切勿於高架道路任意臨停或步行撿物，以防造成嚴重交通事故。

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