國道1號五股段4車追撞　現場撞擊畫面曝光

▲國道1號北上五股段4車追撞，小貨車未保持車距，不慎撞擊前車。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者陳以昇、柯沛辰／新北報導

國道1號北上35K五股段16日晚間7點多發生4車連環追撞，起初傳出有車輛翻覆、人員受困，所幸消防救護人員到場後，確認無人受傷。初步調查，是21歲李姓男子駕駛小貨車未保持安全距離，不慎釀成追撞。至於事故詳情，有待警方進一步釐清。

國道警方16日晚間7點04分接獲報案，國道1號北向35公里集散道內之內側車道（泰山轉接道路段），有4車追撞事故，因此立刻調派巡邏車前往處理，並通知交控中心、緩撞車、救護車前往，經確認，現場無人員受傷。

警方初步調查，21歲李男駕駛小貨車，行經上述地點時，疑似未保持安全距離，碰撞前方50歲賴姓男子駕駛的小客車，再推撞前方2部小客車後，隨後撞上外側護欄，所幸無人員受傷。

警方指出，事故現場於19時53分完全排除，恢復通車，各車駕駛人酒測值均為0，至於詳細的肇事原因及肇責歸屬，仍待警方進一步釐清。

國道警方呼籲用路人，應遵守交通安全規則，依速限行車，隨時注意前方動態，並保持安全距離，遇車流回堵開啓危險警示燈警示後車，不論駕駛及前後座乘客均應繫妥安全帶，以維行車安全。