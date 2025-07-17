藍委三問鬆綁美豬牛限制換關稅　衛福部只重申科學分析不多談

▲立委王育敏質詢問及關稅談判與美豬牛鬆綁，衛福部長邱泰源、食藥署長姜至剛回應。（圖／翻攝自youtube／國會頻道）

記者洪巧藍／台北報導

台美關稅談判遲遲未果，傳出我國考慮鬆綁美豬美牛3項限制，包含開放美牛內臟和絞肉，放寬美豬萊克多巴胺殘留容許量等，以爭取降低晶片關稅。衛福部今（17）日被問及此事，包含部長邱泰源、食藥署長姜至剛都不願多談，僅重申堅持食安、按照國際規範、科學分析，未正面回應談判內容。

立法院社福衛環委員會請衛福部就「因應嚴重災情、緊急重大事件，醫療院所承擔救護量能困境及因應台美關稅談判對台灣食品安全相關影響」進行專題報告。

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國民黨立委王育敏今（17）日質詢時首先提問，美方是否有要求我方取消美牛美豬產品標示？邱泰源回應，台美談判還在談判中，尚未有結論，且應由行政院來説明，衛福部就是堅持食安、照顧人民。王育敏追問衛福部立場是否不會取消產地標示？邱泰源僅簡短表示一切按照國際規範、科學分析，隨即轉請食藥署長姜至剛協助回答。

王育敏接著問是否要放行美牛的絞肉與內臟？姜至剛則說「這個議題因為牽涉談判，三級機關安心署長對這部分有點困難，針對重要議題，整體國家談判，會配合行政院。」王育敏反問，所以衛福部配合，如果是經貿談判小組說放行就照辦就對了？

王育敏最後問到美豬萊克多巴胺殘留容許量是否要從0.04ppm放寬到0.09ppm？姜至剛重申食安優先前提，會在食品安全的科學分析、風險架構之下去做。王育敏最後打斷回話說「我知道了，你們這三項都有可能要開放，都已經觸及了，只是你們現在沒有辦法回答。」