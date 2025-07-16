教授嗆受害生「整個師大都要道歉？」　人本：恐造成復學障礙

▲立委陳培瑜去年11月質詢時踢爆台師大女足隊遭強迫抽血。（圖／翻攝自立法院議事直播）



生活中心／台北報導

台師大女足隊教練強迫學生抽血配合研究，有受害學生日前在Threads貼文，引來該校運動競技學系副教授劉錦璋留言：「整個師大都要跟你道歉嗎？」引爆眾怒。人本基金會今天在Threads貼文質疑，劉錦璋與加害人周台英也有共同指導論文，該論文疑似也涉及抽血；而劉錦璋對被害者的指責，很可能讓目前休學的同學對回校感到恐懼，造成復學障礙。

台師大運動競技學系副教授劉錦璋對受害簡姓學生留言，「整個師大都要跟你道歉嗎？我是必修科運動生物力學的老師，我也要跟你道歉嗎？」稍早，該名教授則發6點聲明，「我到底『嗆什麼聲？』我罵到誰、傷害誰了？我該為誰道歉？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

劉錦璋聲明開頭直呼「我不是足球隊教練，簡生專長成績不是我給的，更不是跟我換的；我不是計畫主持人，簡生的血不是我抽的，我跟簡生不熟，我也沒機會霸凌她。」他也強調，他與簡生僅在一門必修課「運動生物力學」上有互動，且教室位於簡生口中的「唉……不說了讓大家去感受」的公館校區。

人本基金會下午在Threads貼文，批評劉副教授曲解被害學生的意思，被害學生是要師大為IRB監督不周，沒有真正協助被害人還包庇加害人道歉；劉副教授把被害學生的意思說成是要師大每一個人跟他道歉，顯然是要透過自己的聲量，製造師大師生與被害人的對立，好在絕大多數師大師生及校友有識破這個粗淺的伎倆。

人本指出，劉副教授扮演一個挺校方的不相關人，來指責被害人製造對立，現在被查出可能是因為與加害人周台英也有共同指導論文，該論文疑似也涉及抽血。而劉副教授受輿論指教後不思檢討，反而繼續利用前述的曲解，說是要教學生不能要求全校每個人道歉，又用曾經給予被害者補交作業機會，這種不相干的事情來為自己開脫。

人本強調，劉副教授指責曲解被害者的行為，不僅是道德瑕疵。他的指責很可能讓目前休學的同學對回校感到恐懼，造成同學復學的障礙。