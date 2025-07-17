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「泰版紅姐」色誘高僧撈3.8億！　蛇蠍女被逮真面目曝光

▲▼「泰版紅姐」色誘高僧撈3.8億。（圖／翻攝自X）

▲網路流傳的照片中，維拉萬五官精緻、清秀動人，但被捕時卻猶如鄰家大嬸。（圖／翻攝自X）

記者張方瑀／綜合報導

泰國佛門近日爆出震撼醜聞，35歲女子維拉萬（Wilawan Emsawat）以社群美照為餌，先與多名高僧建立不倫關係，再用裸照、性愛影片威脅勒索，短短3年間從中獲利超過3.8億泰銖，涉案人數超過20名，連多座寺廟住持及高階僧侶都被捲入。

綜合外媒報導，泰國警方犯罪防治處表示，綽號「高爾夫小姐」的維拉萬，15日當地時間在暖武里一棟豪宅被捕，警方已對她提出洗錢、收受贓物、教唆僧侶濫權等至少4項罪名，後續將繼續調查資金流向。

▲▼「泰版紅姐」色誘高僧撈3.8億。（圖／翻攝自X）

▲維拉萬被形容為撼動佛門的「蛇蠍女」，更被媒體稱作「泰版紅姐」。（圖／翻攝自X）

維拉萬被形容為撼動佛門的「蛇蠍女」，還被媒體拿來與中國「南京紅姐」相比，稱她是「泰版紅姐」。泰國公共電視台指出，她專挑富有僧侶下手，取得親密畫面後勒索鉅額「封口費」，藉此換來奢華生活。

外界也對她的外貌議論紛紛。網路流傳的照片中，她五官精緻、清秀動人，但被捕時卻是樸素T恤、素顏現身，猶如鄰家大嬸，令人質疑那些美照疑經過修圖。

警方在她家中起獲5支手機，裡頭藏有超過8萬張照片及5600支影片，有畫面顯示僧侶身披袈裟與她發生關係，現場還搜出十多件僧袍，細節令調查人員直呼驚人。

警方進一步追查，雖然她帳戶過去3年曾流入3.85億泰銖（約3.5億台幣），但目前帳戶僅剩8000泰銖，研判鉅款疑被提領或用於網路賭博。

▲▼「泰版紅姐」色誘高僧撈3.8億。（圖／翻攝自X）

▲警方在她家中起獲5支手機，裡頭藏有超過8萬張照片及5600支影片。（圖／翻攝自X）

此案最早於6月底爆發，第一位受害人是曼谷「三神廟」住持、人稱「阿吔師父」的帕提普（Phra Thep Wachirapamok），他疑與維拉萬多次赴賓館幽會，後遭索討未來20年高達700多萬元的撫養費。帕提普拒絕後，性愛影片與對話錄音外流，最後匆忙還俗並逃往寮國。

目前已有至少9名僧侶因醜聞選擇還俗，涉案者包括多間寺廟住持及高階僧侶，另有多名僧人仍在調查中。泰媒評論認為，維拉萬的荒誕手法「連電視劇都演不出來」，但也強調應視這次事件為「清理門戶」的契機，呼籲外界對佛教界仍要保有信心。

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