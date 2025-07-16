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美眾議員分析習近平「不會在川普任內」犯台：他們像在跑馬拉松

▲▼美國共和黨籍眾議員唐寧。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國共和黨籍眾議員唐寧。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國聯邦眾議員唐寧與威爾森近日出席華府智庫座談會，表示中國不會在美國總統川普任內對台採取軍事行動，因北京的戰略目標著眼於50年內的統一，而非短期衝突。兩人強調美國對台支持跨黨派一致，主張台灣應強化國防，以實力維持和平，並仿效烏克蘭及以色列展現小國抵抗意志。

美國華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）於14日舉辦有關美中大國競爭未來走向的座談會，由眾議院共和黨政策委員會成員唐寧（Troy Downing）與威爾森（Joe Wilson）出席。會中，唐寧針對台海安全表示，他「非常有信心」中國國家主席習近平不會在川普任期內對台動武。

唐寧指出，中國不像多數民主國家以短期政治週期規劃行動，而是以長期戰略為主，「他們在跑馬拉松，我們卻以4年為單位看問題。」

唐寧認為，儘管目前無立即軍事威脅，但北京當局會持續蒐集情報、測試美方底線，並密切觀察美國對伊朗及烏克蘭局勢的反應。他呼籲，美方應根據中國長期統一台灣的目標，調整政策思維與戰略應對。

與會的資深友台議員威爾森，則援引美國前總統雷根提出的「以實力求和平」理念，表示這一信念正由川普政府延續實踐。他舉例指出，美國鼓勵日本倍增國防實力、加強與南韓合作，而菲律賓也逐漸意識到區域威脅的重要性。

威爾森提到，今年3月在南卡羅來納州格林維爾（Greenville）見證F-16V戰機交付台灣，強調這些延宕多時的軍購案終於交貨，是對台灣堅實承諾的具體體現。

針對國會對台政策，威爾森明言，「支持台灣是跨黨派、跨院會的共識」，無論是對台灣的安全、獨立還是繁榮，都有堅定支持。他也勉勵台灣效法烏克蘭與以色列「以小搏大」的精神，在艱困局勢中堅持自我生存之道，唯有國防實力提升，才能真正維持區域和平。

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