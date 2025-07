美眾議員分析習近平「不會在川普任內」犯台：他們像在跑馬拉松

▲美國共和黨籍眾議員唐寧。(圖/達志影像/美聯社)

美國聯邦眾議員唐寧與威爾森近日出席華府智庫座談會,表示中國不會在美國總統川普任內對台採取軍事行動,因北京的戰略目標著眼於50年內的統一,而非短期衝突。兩人強調美國對台支持跨黨派一致,主張台灣應強化國防,以實力維持和平,並仿效烏克蘭及以色列展現小國抵抗意志。

美國華府智庫哈德遜研究所(Hudson Institute)於14日舉辦有關美中大國競爭未來走向的座談會,由眾議院共和黨政策委員會成員唐寧(Troy Downing)與威爾森(Joe Wilson)出席。會中,唐寧針對台海安全表示,他「非常有信心」中國國家主席習近平不會在川普任期內對台動武。

唐寧指出,中國不像多數民主國家以短期政治週期規劃行動,而是以長期戰略為主,「他們在跑馬拉松,我們卻以4年為單位看問題。」

