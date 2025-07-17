劉錦璋被爆「亂當人」！學生成績通過了被嗆：就是要教訓你

▲劉錦璋因言論遭炎上。（圖／翻攝自師大官網、劉錦璋Threads）



記者鄺郁庭／綜合報導

台師大女足「抽血換學分」炎上，教練周台英惡行被曝光在網路上，校內教授劉錦璋留言「整個師大都要跟你道歉嗎？」受到網友砲轟。事後，劉錦璋被質疑，他與加害人周台英也有共同指導論文，該論文疑似也涉及抽血，又被發現似乎曾濫權對待學生，再度引發爭議。

全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙16日在臉書發文指出，劉錦璋擔任師大競技系必修課教師，有學生考試成績明明有通過，卻遭劉當掉，學生前去詢問原因時，劉回嗆「我就是要教訓你」。黃湘仙不禁直呼，「劉教授用教授必修作為教訓學生的工具？」

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另外，人本基金會16日下午曾在Threads貼文，批評劉副教授曲解被害學生的意思，被害學生是要師大為IRB監督不周，沒有真正協助被害人還包庇加害人道歉；劉副教授把被害學生的意思說成是要師大每一個人跟他道歉，顯然是要透過自己的聲量，製造師大師生與被害人的對立，好在絕大多數師大師生及校友有識破這個粗淺的伎倆。

人本指出，劉副教授扮演一個挺校方的不相關人，來指責被害人製造對立，現在被查出可能是因為與加害人周台英也有共同指導論文，該論文疑似也涉及抽血。而劉副教授受輿論指教後不思檢討，反而繼續利用前述的曲解，說是要教學生不能要求全校每個人道歉，又用曾經給予被害者補交作業機會，這種不相干的事情來為自己開脫。

人本強調，劉副教授指責曲解被害者的行為，不僅是道德瑕疵。他的指責很可能讓目前休學的同學對回校感到恐懼，造成同學復學的障礙。