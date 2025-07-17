去韓國不只要買瘋還要刷對卡！中信LINE Pay Visa卡LINE POINTS回饋最高30%　旅費狂省一波

▲帶著中信LINE Pay Visa卡逛韓國超好刷！從CU超商到新羅免稅店，最高回饋30%，邊玩邊賺超有感！（圖／翻攝自visitkorea網站）



消費中心／綜合報導

韓國旅遊熱潮持續升溫，從追星行程、賞櫻野餐到美妝採購，通通都是出國必備行程；這時候，選對信用卡真的差很大！中信LINE Pay卡這次聯手LINE Pay及Visa推出韓國限定優惠，在指定商店以LINE Pay結帳，最高可享30%LINE POINTS回饋。中信LINE Pay Visa卡最高20%，單筆滿26萬韓元再加碼10%，等於玩得盡興、荷包還能瘦身。趁著優惠檔期，一卡在手點數狂飆，讓你邊玩邊賺超有感！

最夯店家刷起來！CU超商、Innisfree等超過70家品牌血拚掃貨賺回饋

這波中信LINE Pay卡韓國回饋活動，合作對象幾乎是旅人掃貨清單上必打卡的超強店家！不誇張，從下飛機開始你就能一路刷到登機口！像是韓國旅人心中最愛的「CU超商」，不只能補給零食、飲料，還有韓系獨家泡麵、聯名甜點、限量周邊商品等寶藏小物，是每天回飯店前的補貨天堂；接著當然不能錯過韓妞和觀光客都超愛的「Innisfree」，以濟州天然成分為主打的保養和彩妝，不但價格親民、香氛迷人，還常有限定包裝，買來送人自用兩相宜。還有樂天超市、新羅免稅店、韓國高知名度的時尚品牌SPAO、韓國超夯的小眾球鞋EPT與NEW BALANCE，通通都在名單上。

▲樂天超市掃貨中！用中信LINE Pay卡結帳，零食、泡菜、伴手禮通通買起來，點數也跟著狂飆～（圖／翻攝自樂天超市官網）

▲穿上韓系潮服SPAO，腳踩NEW BALANCE人氣鞋款，用中信LINE Pay卡付款，旅遊穿搭也能賺點！（圖／翻攝自SPAO官網）

LINE Pay綁中信LINE Pay Visa更有感！回饋加碼疊好疊滿 最高可拿30%



這次的回饋組合就像是跟著韓國行程的必吃必買清單，一層接一層，怎麼刷都超值！只要在韓國指定商店綁定中信LINE Pay Visa卡以LINE Pay結帳，單筆不限金額就能先拿到20%的LINE POINTS回饋；如果你這筆消費剛好滿26萬韓元，又能加碼拿到10%的回饋。回饋疊加，根本就像自動幫你把韓國旅費打了七折，從早吃到晚、從頭買到腳，怎麼花都划算！

▲刷中信LINE Pay卡，大嗑美食，點數同步回饋，讓人吃得開心、賺得聰明！



回饋有上限？沒關係！月月都有，刷滿再來！

這波回饋超大方，但每個帳號還是有每月點數回饋上限需要注意。不過別擔心，只要掌握好節奏，分批消費照樣賺好賺滿，月月都能重新來一次！每項優惠都有「每月總回饋上限」，額滿訊息會公告在LINE Pay官方帳號貼文專區，額滿公告後，自公告額滿的時間點起，當月將停止提供該項優惠。

簡單來說，不論你是輕鬆買還是爆買型玩家，都可以依照自己的行程和預算安排消費節奏，把每一分點數都領到飽！刷好刷滿，用LINE Pay陪你玩遍韓國沒煩惱，邊玩邊賺LINE POINTS～

▲逛到腳軟也要刷到底！用中信LINE Pay卡在韓國指定商店消費，LINE POINTS每筆都回饋，旅費直接省一輪！（圖／資料照，記者蔡玟君攝）

國內海外都划算！中信LINE Pay卡基本回饋天天累點超有感

除了這波韓國旅遊期間限定加碼，中信LINE Pay卡平常也超好用！一般消費就能享有LINE POINTS 1%回饋、海外實體消費給你2.8%回饋；使用一卡通儲值金支付大眾交通（高鐵除外），也有1%點數回饋。更棒的是，2025年加碼回饋國內消費回饋最高可達16%，綁定LINE Pay或申請電子帳單還能終身免年費，無論國內通勤還是出國血拚都超好用，一卡多用絕對值得收進荷包！

▲一卡在手，旅遊購物全都搞定！中信LINE Pay Visa卡韓國指定通路最高回饋30%，平日一般消費也能天天累點，還享終身免年費！

