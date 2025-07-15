最美制服在台南！aespa Winter變身家齊高中生　網嗨喊：學姊好

▲韓國人氣女團 aespa 成員 Winter（金旼炡）日前現身活動，驚喜換上繡有中文本名「金旼炡」的台南家齊高中的制服，掀起粉絲熱議。（翻攝自家齊高中點點滴滴2.0粉專，下同）

記者林東良／台南報導

韓國人氣女團aespa成員 Winter（金旼炡）日前現身活動，驚喜換上繡有中文本名「金旼炡」的高中制服，掀起粉絲熱議，這套制服由台灣粉絲精心訂製致贈，來自曾榮獲「全台最美高中制服」票選第一的台南家齊高中，冬日清新氣質與制服風格相得益彰，彷彿青春校園劇女主角，不僅讓粉絲直呼「像真的高中生」，也展現台韓間溫馨有趣的另一種文化交流。

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家齊高中點點滴滴2.0 於7月12日的貼文中，有一則引起高度熱議，就是韓國人氣女團 aespa 成員 Winter（金旼炡）日前現身活動，驚喜換上繡有中文本名「金旼炡」的高中制服，掀起粉絲熱議，而這套制服就是有「全台最美高中制服」票選第一的台南家齊高中的學生制服。

▲家齊高中校長陳韻如說明，aespa韓團的女星穿上家齊高中制服的背後故事。（圖／記者林東良翻攝，下同）

家齊高中校長陳韻如指出，aespa韓團的女星有機會穿上家齊高中的制服，讓我們也覺得非常的興奮，這個來源是有一個aespa 的粉絲，她目前是軍校的應屆畢業生，她覺得在她讀書的求學的過程當中，aespa 這個團體給了她非常多的力量，當她覺得沮喪的時候她每次看到他們的表演，就可以重新的燃起對生活的希望，因此她就希望在她大學畢業的這個時候，她能夠一圓她的夢想，有機會可以到韓國參加這個粉絲見面會，那她在在思考要贈送給對方什麼樣子的禮物的時候，她因為覺得家齊高中的制服曾經榮獲高校制服第一名，也覺得真的是非常的好看，渴望她的偶像能有機會能夠穿上這一身制服，因此就幫自己的偶像打造了這套家齊的制服，同時也繡上對方的中文名字。那學號部分呢，就是這一位女星的出生年月日。

陳韻如校長說，這位粉絲就這樣子帶制服帶到韓國去之後，沒想到在這麼多粉絲準備的道具當中，可以讓這個韓團的女神，挑中了家高中的制服，並且願意把它穿上。那這件事情也讓粉絲覺得非常的驚喜，而且感動。那同時也再一次的透過這樣子的一個韓國女星穿上我們台灣學校家齊高中制服的機會，這也是另類的一種「台灣之光」。而且可以透過家齊高中這個制服，來做了一個台韓文化的交流，也可以讓更多的韓國的學校，更加的認識台南的家齊高中。

▲家齊高中學生對該校制服能被aespa韓團的女星穿上，覺得很開心。

家齊高中學生表示，對韓星穿上學校制服，也覺得很開心，也很榮幸，學姐能在有得到簽收會，抽到簽收會資格的時候，也記得把家齊高中的制服帶去給金旼炡穿。這套制服與目前學生穿的是同款制服，但因家齊高中制服票選是全台灣最好看的制服，雖說男女制服是差別，但是胸前都有寫有家齊高中四個字，所以其實還是差不多的，且顏色也是一樣，只是男生就是多一條領帶，然後女生是裙子。其實這些韓團明星，是穿上家齊的制服，站上大舞臺，也是對我們家齊高中制服的一種肯定，他們要說：「謝謝你們穿我們的制服，然後也祝你們能夠繼續發光發熱」。我們要要對學姐說：「我們學校9月也去韓國的教育旅行，那我們也期待能夠在韓國發掘更多的韓國文化，然後也希望能夠把台灣文化帶到韓國去」。