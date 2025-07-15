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國旅被玩死　他曝「2點致命傷」！一票點頭：台灣人也挺不下去

▲▼夏天,比基尼,海邊,海灘,天氣配圖。（圖／記者劉亮亨攝）

▲越來越少人選擇國旅。（圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

國旅屢遭詬病費用高昂，讓不少民眾寧願花錢出國，也不願在台觀光，一名男網友回憶，十多年前讀大學時，經常和朋友到東部旅行，當時包棟民宿一人一晚僅需500元左右，如今已漲到每人至少1000元，甚至逼近2000元，但服務品質卻未見明顯提升，直呼「國旅就是被自己玩死的」。

男網友在Dcard發文，十多年前大學時期，常和同學到東部旅遊，當時包棟民宿費用便宜，8人一晚平均下來一人僅需500元左右，如今不少包棟民宿價格直逼每人2000元，品質卻沒有明顯提升。

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除了住宿價格外，景點體驗也令不少人興致缺缺。原PO指出，東部有自然風景尚可一遊，西部若非山區景點，大多會去人文相關特區。他以台南為例，交通秩序混亂、機車頻繁違規，第一次造訪就留下不好的印象，「別說外國人，連我這個本國人也很難接受，但在這樣的環境，真的會讓人沒有想去的動力。」

出社會後，原PO已很少參加國內旅遊，頂多安排2天1夜行程。他解釋，並非無法負擔國旅費用，而是這樣的價格無法帶來相應的旅遊體驗，「不如把錢省下來出國玩，就算出國玩會比較貴，但至少那個感受是值得的。」

貼文曝光後，不少網友有同感，「那個房價真的要讓他們倒一批才行」、「夜市的攤販賣的也幾乎清一色」、「國旅失敗的原因就是觀光品質太差，糟糕的市容、混亂的交通」、「最近想帶小朋友出去玩，跟老婆研究完之後決定出國比較划算」、「中南部飯店房價真的太驚人，去澳門玩可能都沒國旅貴」、「今年想說去馬祖玩三天兩夜，看到住宿價格，我還是去韓國好了」。

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