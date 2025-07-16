球員打德撲無罪原因曝！法官認證「技巧決勝」　檢驚：那十三支？

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球員打德州撲克無罪原因曝！法官認證「技巧決勝」　檢驚：那十三支？

▲▼2020中華職棒官辦熱身賽,曾傳昇。（圖／記者李毓康攝）

▲前中職味全龍隊球員曾傳昇涉賭，法院認「技巧大於運氣」判曾與其他參與者、荷官等共22人全數無罪。（資料圖／記者李毓康攝）

記者黃宥寧／台北報導

前中職味全龍隊內野手曾傳昇，去年因涉士林德州撲克賭局遭起訴，職棒生涯一夕中斷。但士林地院日前一審宣判，認定該場活動屬「限時錦標賽」，以技巧決勝、非射倖性賭博，全案22名被告包括曾傳昇一律判無罪。全案可上訴。對此，有不具名檢察官指出，德州撲克是否構成賭博，實務上見解仍分歧。

吳姓男子自2022年6月起，在士林夜市一處民宅開設「北都撲克協會」，舉辦德州撲克限時錦標賽，報名費分為3400元與6600元兩種，其中大部分為籌碼金、其餘則作為場地行政費。每場比賽限時2至2.5小時，最多9人參賽，曾傳昇就是其中一名賽事玩家。

檢方認為，玩家以現金換籌碼進行賭博，賽後再依籌碼數兌現，吳男等人還從中抽成牟利，構成刑法「意圖營利供給賭博場所」與「賭博罪」。

曾傳昇在內的被告全數在法庭上否認犯罪，吳男解釋比賽並無設置抽頭獲利，也未營利為目的；多位賭客亦強調，「我們只是參加一場比賽，輸贏全靠技術，籌碼不能換錢，也沒人抽水。」曾傳昇也表示，並不清楚活動是否涉及違法，當日只是接受邀請參加一場友誼比賽，絕非有意涉賭。

多名辯護律師強調，該場德撲活動完全仿照國際競技規則進行，報名費為行政支出，並未從下注金額抽頭。且比賽過程中淘汰即失去分配權，與射倖導致財物輸贏明顯不同，應屬《刑法》第266條「單純娛樂遊戲」之外的正當比賽型活動。

法官審理後認為，本案屬德州撲克「限時錦標賽」，參賽者並未直接以現金對賭，而是繳納報名費後換取等量籌碼，籌碼無法兌現、亦非具有財產價值之物品，僅用於比賽積分與名次計算。活動並設有淘汰與分級制度，最終依ICM公式換算成績與獎金分配。

法官強調，「射倖性」是構成賭博罪的核心要素之一，而德州撲克需玩家投入策略、判斷與技巧，不若純然靠運氣的賭博遊戲；即便有獎金制度，勝敗亦非偶然因素決定，且無證據證明現場有抽頭獲利或籌碼換現金機制，不符賭博罪構成要件。

▲▼曾傳昇涉賭被逮畫面曝 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲曾傳昇涉賭被逮畫面曝。（資料圖／記者黃宥寧翻攝）

有不具名檢察官指出，德州撲克是否構成賭博，實務見解仍未統一。雖本案獲判無罪，但若活動具備獎金制度，且報名費間接匯入獎金池，仍可能落入《刑法》第266條賭博罪範疇。該檢察官表示：「玩德撲本身並不違法，但一旦涉及財物輸贏、抽頭營利，就可能構成『射倖』行為，關鍵還是要看整體制度設計。」

他也提到，目前《刑事訴訟法》第376條將賭博列為輕罪，原則上不得上訴第三審，加上判例制度已廢除，導致各地法院見解分歧，「今天在士林是無罪，明天在台南或台中可能就是有罪，對被告與檢警來說都不是好事。」

該名檢察官進一步指出：「若照這邏輯，把德撲換成麻將、13支，只要不抽頭、掛名比賽，就可能被認定為『合法娛樂』；就算有抽水，只要改叫『行政費』，檢方的起訴空間也會越來越窄。」

至於是否提出上訴，士林地檢署則表示，將待收到完整判決書後，綜合研議是否提起上訴。

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