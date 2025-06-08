韓亞諾上過的賭場又被抄！爆乳女荷官遭逮　老闆派女友挺胸發牌

記者陸運陞／新北報導

新北市永和區一名男子，上個月（5）承租中和路某社區大樓，作為德州撲克職業賭場，並透過網路招攬客人，但才經營不到1個月，就遭警方鎖定，前天（6日）警方持搜索票前往查緝，逮捕現場負責人及賭客，並查扣抽頭金、賭資及賭具等證物，發現該賭場先前曾遭查獲，而男星韓亞諾也是座上賭客。

▲林男重操舊業經營德州撲克賭場，由女友下場擔任荷官。（圖／記者陸運陞翻攝）

警方調查，32歲林姓男子今年4月間，在新北中和經營德州撲克賭場，並透過LINE及FaceBook社群平台張貼廣告招攬賭客，另聘請爆乳女荷官發牌，中和警方循線前往查緝，其中一名輸錢的賭客，還向警方稱「我只記得荷官胸部很大，其他我都忘了。」警方清查賭客名單，赫然發現男星韓亞諾也在之中。

▲林男在中和經營賭場，聘爆乳女荷官遭警方查獲。（資料照／記者陸運陞翻攝）

但林男隨即轉移陣地，5月間到鄰近的永和中和路，租下社區大樓重操舊業，並以相同手法招攬賭客，但原本的爆乳女荷官卻不見，由林男女友24歲賴女上場頂替；警方蒐集情資，前天晚間10時許，持搜索票前往查緝，一舉查獲林男、荷官賴女及2名工作人員，另9名賭客也都遭逮。

警方清點查扣抽頭金4萬多元、100多萬籌碼、賭具、監視器及作為聯繫用的工作手機等證物，到案後全都坦承參與賭博，詢後警方依賭博罪，將林男、賴女及2名工作人員移送新北地檢署偵辦，另9名賭客則依社會秩序維護法，予以裁處罰鍰。

▲永和警方循線在永和中和路社區大樓查獲德州撲克賭場，老闆親派自己女友擔任荷官。（圖／記者陸運陞翻攝）

永和分局呼籲，警方將持續加強查緝不法賭博行為，絕不容許任何人在轄區內從事非法活動，民眾切勿心存僥倖參與賭博，以免觸法。同時呼籲民眾如有發現可疑情事，請立即向警方檢舉，以共同維護社會治安。

▲警方查獲豪宅賭場，清查賭客驚見男星韓亞諾。（資料照／記者陸運陞翻攝）