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快訊／中職球員夜市賭場打牌被抓　喊冤「是競技比賽」一審無罪

記者黃宥寧／台北報導

中職味全龍前球員曾傳昇涉參與士林夜市地下德州撲克賭場，遭檢方依賭博罪起訴。士林地院今（14）日宣判，判處曾男等人均無罪。事件爆發後，球團第一時間與他解約，強調不容涉賭。曾傳昇事後發文道歉，坦承有參與撲克，但辯稱出於比賽心態，未認知構成賭博。

全案今下午宣判，起訴被告均判無罪；判決理由尚未公布。

這起案件發生於去年1月，警方接獲情資，指士林夜市一間掛名「藝廊」的店面實為地下德州撲克賭場，經報請搜索後破門而入，當場查獲34歲吳姓主嫌經營賭場，並以臉書、IG招攬賭客，當天有5名荷官、13名賭客在場，警方現場查扣現金逾17萬元、籌碼1875個及賭博工具等。

其中令人矚目的是，賭客名單中赫然出現職棒球星曾傳昇。案發後，味全龍球團隨即與他解約，並強調「不容許涉賭行為」。曾傳昇則在社群平台發文道歉，坦承當天確實參與撲克遊戲，但強調是以「比賽競技」心態參加，並辯稱是受朋友介紹前往，誤信現場懸掛的「撲克協會認證證書」，才未察覺屬非法賭博行為。

▲▼曾傳昇涉賭被逮畫面曝 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲曾傳昇涉賭被逮畫面曝（紅圈）。（圖／記者黃宥寧翻攝）

他也強調，「知道自己身為職棒球員，應更加謹慎，但卻因法律常識不足而犯錯，真的對不起大家的期望」，並承諾未來不再涉足類似場所，將全力配合司法程序，盼望重新出發。

▲▼中職曾傳昇。（圖／記者李毓康攝）

▲中職味全龍前球員曾傳昇。（資料圖／記者李毓康攝）

法院審理時，曾傳昇等被告均否認犯意，主張活動屬合法撲克競技，非以財物為賭。

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