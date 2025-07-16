亞洲最低！印尼關稅32%降至19%　談判關鍵籌碼曝光





▲印尼與美國達成協議的談判籌碼，很有可能是關鍵礦產。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普15日宣布與印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）達成貿易協議，印尼商品輸美關稅從原先的32%大幅調降至19%，成為亞洲現階段享有最低對等關稅的國家。而這當中的關鍵談判籌碼，很可能與關鍵礦產有關。

日經亞洲報導，依據美國與印尼的貿易協議內容，印尼承諾採購150億美元美國能源產品、45億美元農產品，並將向波音公司訂購50架客機，其中「多數為777型客機」。而美國商品出口至印尼將享有零關稅待遇，川普提到，「這項劃時代協議，首次為美國開放印尼全部市場」。

這是川普繼越南、英國、中國後第四個關稅談判成功案例。印尼官員尚未對川普宣布的內容作出回應，不過印尼前外交部副部長迪諾（Dino Patti Djalal）透露，印尼政府內部人士對於協議內容感到滿意。

依據美國貿易代表署數據，2024年美國與印尼雙邊貿易額達383億美元，美國對印尼存在179億美元貿易逆差，主要進口商品包括棕櫚油、金屬、紡織品等。

至於印尼為何能夠把關稅稅率成功從32%降至19%？專家稱，這當中的談判關鍵可能就是關鍵礦產。川普在賓州能源會議上提及對印尼銅礦相當感興趣，「印尼擁有極棒的銅礦，非常非常強大」。

地緣政治顧問公司APCO經濟安全政策高階主管、川普第一任期白宮官員朗恩（Jon Lang）分析，印尼的這份協議堪稱「礦坑中的金絲雀」（canary in the coal mine），將成為其他國家觀察川普政府策略的重要指標，並提及川普對銅礦的關注，認為關鍵礦產可能是促成美國與印尼協議的重要因素，有鑑於美國對關鍵礦物及更廣泛原物料採購存在高度關注，類似協議可能會成為未來協商的模式。