小港人氣炸！電池廠大火撲滅「火場仍高溫40°C」　陳其邁令徹查

▲電池工廠狂燒27小時，陳其邁下令組專案小組徹查起火原因。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄小港區三元能源科技鋰電池工廠14日發生重大火警，除了造成15人受傷，飄散的惡臭濃煙，也讓鄰近住戶氣炸，甚至有里長揚言圍廠「不給做下去」。高雄市長陳其邁指示成立專案小組，今（16）日上午召集各單位開會，除將徹查起火原因，也將全面盤點同類型鋰電池工廠狀況。

三元能源鋰電池工廠火警發生在14日清晨5時04分，消防局獲報立即出動46輛消防車與91名人力展開灌救，火勢在狂燒將近27小時後才終於撲滅，不過今晨6時量測結果顯示，部分廠區仍出現攝氏40度高溫，現階段重點為持續執行降溫作業。

市長陳其邁在災後第一時間抵達現場坐鎮，連續兩日親赴現場督導指揮，並慰問前線消防同仁，當下也立即指示副市長林欽榮召集消防、環保、經發及建築管理等相關局處，成立市府專案小組，全面啟動調查作業，釐清起火原因，並強化市內相關產業安全管理機制。

▲電池工廠狂燒「火場仍有40度高溫」，專案小組展開徹查。（圖／記者賴文萱翻攝）

林欽榮指出，專案小組昨（15）日已正式運作，展開調查蒐證，今日上午進一步由消防、勞動、環保、衛生、勞檢等單位召開會議，聯合研商後續調查重點，市府也同步啟動與臨海產業園區合作機制，加強場區管理及災害應變能量。

調查重點涵蓋三大面向：查明起火原因；檢視該廠日常管理及火警發生時之應變作為；全面盤點本市其他同類型鋰電池工廠之防火管理機制與法規執行情形（包括軟硬體設施），並就防災預防、演練及救災設計提出改善建議。

市府表示，相關調查成果將彙整報送中央主管機關，作為未來修法與制度精進參考，積極精進鋰電池產業防災管理制度，並全力支持中央針對相關法規進行完善修訂，以確保民眾生命財產安全及產業穩定發展。