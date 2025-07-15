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美養老院失火「9死1重傷」！　阿公阿嬤擠窗邊求救

▲▼美國麻州養老院「加布里埃爾之家」（Gabriel House）13日突發火災，造成9人死亡和1人重傷。（圖／達志影像／美聯社）

▲加布里埃爾之家13日突發火災，造成9人死亡和1人重傷。（圖／達志影像／美聯社，下同。）

記者吳美依／綜合報導

美國麻州福爾里弗市（Fall River）發生悲劇事故，養老院「加布里埃爾之家」（Gabriel House）13日晚間突然發生火災，年邁的長輩們紛紛探出窗戶、等待救援，最終卻仍造成9人死亡、1人重傷。

CBS報導，13日晚上9時30分左右，「加布里埃爾之家」突然發生火災。消防員趕抵時，現場濃煙滾滾，火苗從大門竄出，還有好幾個人從窗戶探出頭，等待救援。

消防局局長培根（Jeffrey Bacon）形容這是一起「難以想像的巨大悲劇」，大約30位養老院居民被緊急送醫，5名消防員也受輕傷但皆已出院。9位罹難居民之中，一些在現場身亡，一些在醫院宣告不治。截至14日上午，還有1位居民情況危急。

▲▼美國麻州養老院「加布里埃爾之家」（Gabriel House）13日突發火災，造成9人死亡和1人重傷。（圖／達志影像／美聯社）

86歲的威利特（Eleanor Willet）是罹難者之一，她的孫子向媒體證實死訊，但不願接受採訪，她的兒子迪克森（David Dixon）說，自己仍在努力理解事發經過。

除了威利特以外，根據檢方公布的資訊，其他受害者分別為64歲的阿爾伯納茲（Rui Albernaz）、61歲的科德加（Ronald Codega）、69歲的達迪（Margaret Duddy）、78歲的金（Robert King）、71歲的麥欽（Kim Mackin）、和78歲的羅瓊（Richard Rochon）。另有1名70歲女性、1名77歲男性身分尚未公佈。

倖存居民阿爾曼扎（Albert Almanza）需要依靠氧氣筒維生，他獲救後感謝警方將自己平安帶出來，「我走到房間門口、打開門，來自大廳的所有煙霧直撲我的臉，我只能站在那裡窒息。我以為這將是一切的結束。」

一名聽取火災調查報告的官員向ABC透露，初步研判，這場火災似乎並非刻意縱火，更可能是某種電氣或機械問題引發。

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