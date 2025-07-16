時力爆台中顏家親信違法開發「借屍還魂」　還撂人痛毆拒配合公務員

▲時代力量踢爆台中顏家親信違法開發再借屍還魂。（圖／時代力量提供）



記者杜冠霖／台北報導

曾傳出人頭地主、開發商掏空等爭議的台中市長春自辦重劃案，因重劃會理事長王松山不滿重劃業務受阻，2023年教唆張姓同夥私下找人持棍棒亂打時任中市地政局陳姓科長、大里地政事務所施姓主任，近日判刑出爐。時代力量16日踢爆，王松山是土地開發老手、顏寬恒家族親信，且相關開發單位董事就是顏寬恒三弟顏嘉儀，此次重新闖關的開發案仍有3大問題未改善，為何台中市環保局不依法退件？讓一個已經退件、問題依舊的案子不斷闖關？

2023年一名台中市地政局公務員，因拒絕配合黑道炒地皮，在上班途中遭人持棍棒埋伏圍毆，身受重傷。調查顯示，主使者正是「長春自辦重劃會」理事長王松山，時代力量表示，這位土地開發老手、顏寬恒家族親信，不僅以暴力打壓公務員，更在背後操盤一樁重啟的爭議開發案。

時代力量回顧，2022年時代力量曾揭露「清泉崗產業園區」開發案環評報告內容涉嫌造假，開發單位創利公司以農業用水權冒充工業用水、隱匿基地位於活動斷層與水源涵養區、跳過軍方先審等程序，全為圖利開發、加快審查通過。當時創利公司的負責人為王松山，董事則為顏寬恒三弟顏嘉儀。

時代力量說明，該案有三大問題，第一，基地狹長破碎，無法形成完整開發區塊；第二，產業園區定位不明，招商內容交代不清；第三，當地為珍稀保育類環頸雉棲地，開發將嚴重破壞生態環境。由於引發高度爭議，開發單位當時放棄補件，案件依法退件。

時代力量指出，令人震驚的是，這項2022年已遭退件的開發案，2023年竟再度以「通和產業園區」為名，由「玖鼎資產有限公司」重送環評，負責人仍為王松山，案中三大問題完全未改。該案已於2024年11月21日及2025年6月12日兩度召開環評初審會議，皆以「修正後再審」作結，多位委員依然指出基地破碎、定位不明、生態衝擊嚴重。

時代力量質疑，為何台中市環保局不依法退件？為何讓一個已經退件、問題依舊的案子不斷闖關？是否淪為地方派系開發圖利的「門神」？從清泉崗到通和，從創利到玖鼎，背後主事者從未改變，就是王松山與顏家勢力。這是顏家黑金政治，系統性染指台中土地政策的縮影。

時代力量表示，與小民參政歐巴桑聯盟、台灣綠黨、台灣基進組成的民主行動隊，在7月13日前往台中特別到「通和產業園區」現地勘查，呼籲台中市政府退回「通和產業園區」開發案，拒當黑金勢力的打手，也呼籲台中市民用罷免選票下架黑金，下架顏寬恒家族。